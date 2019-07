¿Quién es la repostera bielorrusa que endulza a los uruguayos?

En el año 2012 Olga ya estaba viviendo en Montevideo. Si bien trabajaba como diseñadora web, una vez instalada en suelo uruguayo, logró comenzar a ganarse la vida con lo que más le gusta hacer, la repostería y así darse el gusto de trabajar en su especialidad: la galleta rusa elaborada con masa de jengibre, azúcar glas y especias.

“Vine por dos meses y me quedé seis”, cuenta a Sputnik con una sonrisa.

Respecto a qué le gustó de Uruguay, Olga Barbash expresó que “la comida es muy buena, muy natural y la calidad de los productos. Es un país muy libre con gente amable, abierta.”

Parte del equipo que elaboró el Parlamento uruguayo en galleta rusa

Trabajé muchos años en diseño de páginas web y cuando me mudé a Uruguay hablé con mi jefa de Inglaterra y ella me permitió hacerlo por computadora desde acá; hasta que un día, no sé bien qué pasó, hice una galleta, dibujé algo sobre ella y ahí todo cambió, me dije: ‘si puedo dibujar en una computadora por qué no hacerlo en galletas!’”, recordó Olga.

Con el objetivo de homenajear al país que la recibió tan bien, Barbash decidió construir una versión a escala de uno de los edificios más icónicos e importantes de Uruguay con la tradicional masa de jengibre, especias y azúcar glas.

“La idea surgió hace ya como un año porque me encanta trabajar en galletas 3D. En Rusia hay hasta museos de galletas 3D, hay eventos con presentaciones de diferentes edificios y es algo bastante popular; acá como no hay nada pensé que podía interesar hacer algo con mis alumnos y con quien quisiera participar”, expresó Barbash.

“El proyecto llevó en total como unos doce, trece días trabajando todo el día, menos los fines de semana. Fui [al Palacio Legislativo] a sacar fotos, ver el color que tenía para lograr hacerlo con el mismo color que tiene”, agregó.

El Palacio Legislativo es todo un emblema de Montevideo. Situado en una zona céntrica de la ciudad, el edificio fue construido entre 1908 y 1925.

© Foto : Gentileza de Olga Barbash Olga Barbash con el Palacio Legislativo de Uruguay hecho de galleta rusa

Olga Barbash, que comercializa sus productos a través del perfil de Instagram 'Aulga.uy', tiene en mente nuevos desafíos como por ejemplo la construcción de Casapueblo con galleta rusa, un complejo turístico ubicado en el exclusivo balneario de Punta Ballena, Departamento de Maldonado, y diseñado por el artista plástico uruguayo Carlos Páez Vilaró

