La increíble historia de amor de una bielorrusa y un uruguayo

Darya es médica epidemióloga y Lichi trabaja en un circo. La primera visita la hizo él y tiempo después, fue ella la que viajó. Tras pasar juntos 40 días en Uruguay ambos decidieron que era el momento de la convivencia por lo que Darya decidió dejar su país natal y partir a Uruguay para estar junto a Lichi, con quien se casará en junio.

"Un amor a distancia te permite conectarte con el otro de una manera más espiritual y emocional", escribió la periodista Beatriz Portalatín en la web elmundo.es. Una descripción que calza a la perfección para la historia de ambos.

"Yo fui a un festival de folklore en Portugal con un grupo de Bielorrusia, se me dio la oportunidad de visitar ese país y la aproveché. Allí también estaba un grupo de Uruguay y ahí me encontré con mi uruguayo, nos miramos, no hablamos durante diez días, y el último día, un rato antes de la hora que me tenía que ir, nos comunicamos un poquito, nos intercambiamos los contactos y así empezó", relató Darya sobre el principio de su historia con Lichi.

Pero muchas veces surge la pregunta: ¿Pueden ser exitosas las relaciones a distancia?

Según un estudio de la investigadora Crystal Jiang de la Universidad de Hong Kong y del profesor Jeffrey Hancock de la Universidad Cornell (EE.UU), las relaciones a distancia pueden ser incluso más exitosas que las convencionales. Durante una semana, estos expertos se dedicaron a estudiar los diferentes tipos de relación (grado de intimidad, forma de comunicación, etc.) y al compararlas, Jiang y Hancock encontraron que en las parejas a distancia había un grado mayor de intimidad.

© Foto : Gentileza de Lichi Sánchez y Darya Halauko Lichi Sánchez y Darya Halauko en Portugal, país en el que se conocieron

"Te esfuerzas más por conocer a tu pareja e idealizas sus conductas al no tenerla cerca, dos tendencias que se manifiestan cuando se comunican en medios basados en mensajes de texto o correos electrónicos, ya que intentas superar las barreras de estos medios", afirman los autores.

En definitiva, las parejas se esfuerzan por comunicarse más y conseguir así, un mayor 'efecto de intimidad'.

Para Darya y Lichi la distancia fue imposible de soportar y por lo tanto, decidieron vivir su amor juntos y no a distancia.

"Cuando vine a Uruguay nos empezamos a conocer más, obviamente, conocer la vida de él, nuestras costumbres y tradiciones, nos enamoramos más todavía y ahí decidimos que queríamos vivir juntos", explicó Darya .

Para concretar la llegada definitiva, la joven médica tuvo que tramitar una visa. "Yo le escribí una carta al Ministerio [de Relaciones Exteriores], hice algunos trámites, que no fueron tantos, se vino y a los dos meses ya tenía su documento uruguayo", contó Lichi a Sputnik.

© Foto : Gentileza de Lichi Sánchez y Darya Halauko Lichi Sánchez y Darya Halauko

"Hay planes de casamiento, sí, y en menos de un mes: el 14 de junio nos casamos y el 25 nos vamos a Bielorrusia por setenta días a estar con su familia", agregó el futuro esposo.

