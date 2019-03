Conoce al bailarín latinoamericano que triunfa en el ballet de Samara

Salió de su país en busca de un objetivo, un sueño que está logrando materializar: bailar en los grandes escenarios del planeta.

En 2016, se unió al Teatro Nacional de Eslovaquia en Bratislava como parte del cuerpo de baile, y en 2018 fue contratado por la compañía del Teatro Académico Ópera y Ballet de Samara.

Ha realizado giras por Europa y Latinoamérica interpretando 'El Lago de Los Cisnes' con el Teatro Estatal de Moscú, la primera compañía donde participó apenas graduarse, y que fue un éxito de convocatoria.

Ahora Calderón Armién es el Rey Julio, papel central de 'Las tres máscaras del rey', de la compañía de Samara.

"Julio lleva una máscara de rey, todos en el reino llevan máscara. El coreógrafo quiere hacer ver con las máscaras el carácter, la personalidad, la máscara que cada uno de nosotros se pone cada día cuando salimos a la sociedad,cuando nos mostramos ante alguien o hasta con uno mismo", relata el bailarín a Sputnik.

"Julio está harto de su posición como rey, ya no quiere mandar, no quiere tener nada que ver con ser director de todo esto, y en esa crisis existencial que está teniendo, conoce a Ema que es la única mujer en todo el reino que no usa máscara".

La obra se estrenó a inicios de marzo y es el primer ballet de danza moderna que se presenta en el Teatro de Samara. La coreografía está a cargo de Yuriy Smekalov, solista del teatro Mariinski de San Petersburgo, con música de Mikhail Krylov.

"Comienzo ballet a los 16 años, a Rusia me fui cuando tenía 18. En Panamá ya me dedicaba al baile como si fuera un profesional, estudié en un par de academias", recuerda.

Su profesora de piano le dijo un día que tenía que avanzar si quería dedicarse a la danza y buscar algo más profesional, "algo que me diera impulso, que me sacara de mi zona de confort, pero nunca imaginé que se me iba a dar la oportunidad de estudiar en Bolshoi", contó Calderón.

El joven afirma que su familia siempre lo ha alentado en su pasión por el baile: "mi mamá desde chico me metió en clases de folklore panameño, me enseñó a bailar salsa y mi papá también me apoyó con la danza".

"Me alegra mucho que haya llegado [la noticia] a otro país que no sea Panamá, porque es una de mis metas, no por el hecho de ser famoso sino para inspirar a otra gente a que hagan lo que les gusta", concluyó.

