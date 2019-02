Aprende ruso por YouTube

No sorprende que el ruso vaya creciendo en popularidad, de hecho, se enseña en un centenar de países. Este impulso proviene no sólo por motivos culturales, sino también por los intereses económicos que en los últimos años han hecho que aumente el número de personas que se acercan al alfabeto cirílico.

En Cuba, por ejemplo, la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana sirvió como escenario para inaugurar la Olimpíada de idioma ruso, un evento organizado por el Instituto Pushkin de Rusia en colaboración con la casa de altos estudios cubana.

© Sputnik / Sergey Pyatakov Aprender ruso: la vida cotidiana de los estudiantes internacionales 19

Ekaterina Atrashkevich, especialista de Relaciones Públicas del Instituto Estatal de Lengua Rusa Pushkin, comentó en nota con Sputnik que "la tarea principal de este evento es generar motivación y curiosidad por aprender la lengua rusa en Cuba".

Atrashkevich explicó que en mayo de 2017 se abrió en la isla la cátedra de la lengua y cultura rusa estrechando los contactos entre alumnos y profesores.

Nina Frolova, que enseña su idioma natal a través de la plataforma digital YouTube, conversó con ‘Destino Rusia' y contó sobre la experiencia de impartir lengua rusa mediante internet.

"El proyecto nació hace aproximadamente dos años o un poquito más. Soy traductora pública y tuve la oportunidad de empezar a trabajar enseñando el idioma ruso en la Universidad de Buenos Aires en el año 2011, y allí estuve allí hasta 2016. Después me mudé por temas personales y me quedé sin ejercer mi vocación que tanto me gusta, de poder enseñar y transmitir mi conocimiento. En ese momento se me ocurrió la idea de empezar a enseñar por YouTube, que al principio no fue fácil", dijo Frolova.

Respecto a la difusión de su actividad, Nina Frolova afirmó que "sólo YouTube de por sí no alcanza, necesito promoverlo por otros medios sociales como facebook, instagram, y bueno, creando los grupos, compartiendo los conocimientos, la gente me fue conociendo y actualmente tengo casi 12.000 suscriptores, que para mi es mucho!".

"De los países que más me miran está México, después Argentina, y lugares que ni imaginaba como por ejemplo Bangkok, que podrían estar mirando mis videos en español enseñando ruso, o Indonesia", agregó.

Se calcula que existen alrededor de 200.000 cubanos que hablan ruso, tomando en cuenta los más de 23.000 que hicieron estudios superiores en la extinta Unión Soviética y posteriormente en Rusia; otro grupo importante de personas que cursaron estudios en escuelas militares y tecnológicas, más los cerca de 2.000 rusos que residen en Cuba y sus descendientes.

