La extraordinaria disciplina rusa aplicada en América Latina

En 1917, el ballet ruso actúa triunfando en Buenos Aires y provoca aún más interés del público argentino hacia la cultura de Rusia.

En 1925, las relaciones humanitarias recibieron un fuerte impulso con la creación de la Sociedad de Relaciones Culturales de la Unión Soviética.

En los años 1930, en Argentina se presentó el teatro de cámara Tairov, mientras que los actores del Teatro de Arte de Moscú hicieron conocer a los argentinos el sistema Stanislavski. En tanto, en Rusia aparece y se hace popular un nuevo estilo musical: el tango, que se interpreta en idioma ruso acompañado con la música argentina.

El interés hacia la cultura de Rusia y su idioma sigue creciendo en el país latinoamericano, y eso fue muy bien aprovechado por Nadia Bayanova, una rusa radicada en Argentina hace casi 20 años. Bayanova es propietaria de un instituto de música y arte donde se imparte enseñanza de piano, acordeón a piano, canto, coro, respiración, dibujo, pintura, historia del arte, entre otras cosas.

Nadia dio su primer concierto cuando tenía solamente cinco años y, a los once, participó de una gira por la ex Unión Soviética tocando el acordeón. En 1999, dejó todo y se mudó a América Latina junto a sus dos hijos.

Respecto a por qué emigró de su tierra natal, Bayanova dijo que cree fue "por destino; yo nunca pensé en Latinoamérica sino que siempre pensaba en Canadá, EEUU, Australia y terminé en Argentina y estoy feliz."

"No fue por un amor, fue por un tema personal, yo quería cambiar y comenzar de nuevo en otro país. Podemos decir que quería ‘cambiar de aire'. En realidad, antes yo viajaba por muchos lugares, siempre me gustaba algo nuevo y aparecía en otra punta. Me gustaba empezar de cero siempre y llegar hasta donde puedo; no sé por qué pero me gusta ese proceso, hacer, descubrir, hacer", agregó.

Sobre el instituto que lleva su nombre ‘Nadia Bayanova', cuenta que trabaja con el método ruso, "todo lo que aprendí allá [Rusia], donde recibí muy buena educación, lo trasladé acá y me da excelentes resultados y por eso tengo muchos alumnos. El método de educación en Rusia y Argentina es muy diferente. El ruso es pura disciplina; mis alumnos no llegan ni antes ni después, sino en hora; no existe que llueva o sea feriado. Todo primero debe ser disciplina y después disfrutamos", sostuvo Bayanova.

