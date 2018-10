Rusia: el mayor ganador olímpico

En esta ocasión, compitieron 4.012 atletas pertenecientes a 206 países, a los que se suman los Equipos Internacionales Mixtos, integrados por atletas de diferentes países y géneros, que actúan bajo la bandera olímpica.

Rusia terminó como la líder indiscutida en el medallero con 55 en total, de las cuales 27 fueron de oro. Natación es uno de los deportes olímpicos en el que más sobresalieron los competidores rusos, ya que 13 de las preseas de oro fueron ganadas en esta disciplina.

En total, 94 deportistas de este país formaron parte de la delegación olímpica.

Nuestro corresponsal en Argentina, Francisco Lucotti, conversó con los nadadores rusos: Daria Vaskina, Anastasia Makarova y Vladislav Gerasimenko, quienes a pesar de su corta edad, ya hicieron historia, llevándose 19 medallas entre todos.

"La natación para mí es un sentido de vida; no es que sea lo más importante pero sí es a lo que más tiempo le dedico. Cuando empecé no me lo tomaba tan en serio así que nunca me hubiese imaginado llegar tan lejos. Estoy muy orgullosa de mí misma y agradezco a mis entrenadores por haberme ayudado a tener estos resultados", dijo Daria Vaskina, de 16 años.

Con tan solo 15 años, Anastasia Makarova es una de las integrantes más jóvenes de este equipo ruso. Contó a Sputnik cómo fueron sus inicios en la natación: "Empecé a nadar en primer grado, a los 7 años, porque mis padres son entrenadores y siempre quisieron que yo me dedicara a este deporte. La natación para mí es un trabajo pero también lo disfruto mucho".

"Hace 10 años que me dedico a la natación y no me arrepiento aunque 80% sea trabajo y 20% placer", señaló Vladislav Gerasimenko, de 17 años.

