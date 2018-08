De la nieve al sol: relato de una rusa en La Habana

En este primer programa comenzamos nuestro viaje por Cuba, donde está radicada Tatiana Maksimenkova, una rusa que desde la época de la Unión Soviética vive en La Habana, donde se dedica a la enseñanza de idiomas y a la traducción.

Le preguntamos por qué llegó a la isla caribeña, cómo fue el recibimiento cómo se adaptó a un nuevo estilo de vida, en una cultura tan diferente.

"Éramos muchas mujeres que llegamos de la Unión Soviética casadas con ciudadanos cubanos y, no es por casualidad que hasta nuestros días, aunque ya no existe la Unión Soviética, en Cuba nos siguen llamando muy cariñosamente soviéticas" contó Maksimenkova.

"Nosotros pasamos un "shock" tremendo porque, como es lógico, cualquier forma de migración viene acompañada por un enorme estrés psicológico y muchas de nosotras vivimos grandes depresiones al llegar a Cuba. En primer lugar porque pasamos de la nieve al sol, además del traspaso de una cultura a otra totalmente diferente; acostumbrarnos a otro idioma, otra comida, idiosincrasia, en fin…" agregó.

También conversamos con Nicolás Silva, un joven uruguayo que hace seis años está en Irlanda y que vivió en la casa de varias familias rusas de distintas ciudades durante el Mundial de Fútbol 2018.

"Me encontré con gente muy hospitalaria, muy amable, con gente que estaba feliz y contenta de tener turistas en su casa. Aprendí bastante ruso esta vez la verdad; me gusta mucho el idioma, me gusta como suena" contó Silva.

