Los secretos del flamante campeón

© Sputnik / Alexey Filippov Francia, la selección campeona del Mundial de Rusia 16

El conjunto dirigido por Didier Deschamps volvió a jugar una final del mundo 12 años después de la disputada en Alemania 2006 y obtuvo el segundo título de su historia futbolística.

El galo, de 49 años, hizo una renovación total del plantel con futbolistas jóvenes y dejó de lado, para este Mundial, a varios históricos como Benzema, Martial o Rabiot.

Es la segunda estrella que suma Francia en su historia tras la ganada hace 20 años en la justa mundialista de 1998, torneo que ellos mismos organizaron. El capitán de ese equipo era justamente Deschamps, actual entrenador del seleccionado francés, que el domingo 15 de julio se convirtió en el tercero en ganar un Mundial como jugador y como DT. El brasileño Zagallo había conquistado el de 1958 y 1962 como jugador, y para 1970 lo hizo como entrenador. Por su parte Franz Beckenbauer, fue campeón como futbolista en 1974 y como director técnico en 1990.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach Kylian Mbappé nombrado mejor jugador joven del Mundial de Rusia 2018

Francia arribó a Rusia 2018 más joven que nunca, con una media de 25,5 años, fue la segunda selección con menos promedio de edad de Rusia, la otra fue Inglaterra.

Otro de los rasgos característicos del campeón del mundo es la diversidad de orígenes, razas, etnias, credos y colores de los jugadores galos, algo que ya se había dado hace 20 años atrás en esa generación liderada por Zinedine Zidane.

En nuestro espacio La Entrevista, hablamos con Georges Som, un francés de 34 años que reside en París y amante del fútbol, quien nos contó cómo vivió el país el título mundial y cómo fueron recibidos los campeones.

"Francia no es un país de deporte, de fútbol, pero con este éxito la gente cambió; después del partido con Argentina me parece que entendieron que la victoria era posible, y hay una alegría, unas ganas tremendas, por ejemplo, yo vivo en París, una ciudad con personas un poquito cerradas, pero con esta competición toda la gente estaba intercambiando, se dio un vínculo especial" explicó Som.

"Yo en realidad no pensé que Francia iba a llegar a ganar este Mundial porque no tenemos estilo, tenemos increíbles futbolistas, pero no formamos un equipo, entonces no pensé que fuera posible; pero cuando vi a equipos como Alemania, Brasil irse, creí que era una buena oportunidad para ganarlo" agregó el joven francés.

'2018: Destino Rusia' se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).