El Mundial con más penales de la historia

20 penas máximas han sido pitadas hasta ahora, de las cuales 9 fueron con la ayuda del nuevo y polémico sistema de asistente con video. En los 88 años de existencia de la competencia, con 20 ediciones en más de 15 países, nunca se habían visto en la primera ronda tantos penales, que ya superaron en número a cualquier edición anterior.

Por su parte, el entrenador de Panamá Hernán 'Bolillo' Gómez dejó su nombre grabado en la historia de las Copas del Mundo porque es el primer director técnico que logra clasificar a tres selecciones diferentes. El antioqueño llevó a Colombia a la Copa de Francia 1998; luego fue el turno de Ecuador en Corea — Japón 2002; y en esta vigesimoprimera edición que se realiza en Rusia, consiguió que Panamá dispute por primera vez en su historia un Mundial de fútbol. La selección panameña no pudo sumar un punto en la fase de grupos pero en lugar de sentir decepción, para los aficionados fue motivo de celebración.

En nuestro espacio La Entrevista, conversamos con el director técnico panameño Jorge Dely Valdés, quien explica qué significó para ese país la histórica clasificación a Rusia 2018: "Mucho…Estar aquí en Rusia y poder presenciar el sueño de muchos panameños que era escuchar por primera vez nuestro himno en una copa del mundo; la verdad que estamos muy contentos"

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Bélgica derrota a Panamá en Sochi

Respecto al entrenador Hernán Gómez dijo que "no sabemos lo que va a pasar porque parece que no va a continuar. Tiene otras ofertas y aunque no es nada seguro, creo que está más fuera que dentro; pero tenemos que esperar, no es una decisión definitiva."

"Hay una esperanza de que él pueda quedarse, de continuar con este proceso" agregó.

Consultado sobre qué equipos cree que llegarán a estar entre los cuatro mejores del torneo, Jorge Dely Valdés dijo:

"Yo veo a Uruguay encaminada a ser una de esas cuatro selecciones. Después entre Brasil y México, el que pase [de esta llave], yo creo que llegará a estar entre los primeros. España, me parece que no va a tener problemas de pasar a la otra fase; y Argentina, ojo con esta selección que siempre, en estas instancias definitivas, es peligrosa."

'2018: Destino Rusia' se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).