¿Qué campeón del mundo quiere revancha?

Considerado uno de los grandes futbolistas argentinos de la historia, tiene 63 años y actualmente trabaja como comentarista para la cadena ESPN en Estados Unidos.

"Me parece perfecto que todos piensen que Argentina no va como candidata… supone un peso añadido y si no va como candidata, yo creo que jugará más tranquila. Está claro, Argentina siempre va a ser protagonista", afirmó Kempes.

"Ojalá que sea la revancha contra Alemania", dijo el exfutbolista argentino, respecto a qué final se imagina el 15 de julio en Moscú.

Te presentamos a la perla del sur de Rusia, Sochi, la ciudad más cálida y turística del país. Conocemos su variada oferta de actividades, que incluye playas, montañas, nieve, vida nocturna y deportes extremos. Es el lugar de descanso preferido del presidente Vladimir Putin, y otrora también del líder soviético, Iósif Stalin.

Llamada 'la capital del verano' por los rusos, cuenta con una longitud de poco más de 145 kilómetros, por lo que es la segunda ciudad más larga del mundo.

Conocemos el 'Fisht', su espectacular estadio. Construído para los Juegos Olímpicos de invierno de 2014, albergará durante la gran cita mundialista del fútbol un total de seis partidos; te contamos cuáles son.

