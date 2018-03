Esta es la verdadera razón por la que EEUU quiere mantenerse en Siria

EEUU no tiene prisa por salir de Siria. Ahora, para justificar su presencia en este país árabe, los estadounidenses usan "el factor kurdo".

Así, el portavoz del Pentágono, el comandante Adrian Rankine-Galloway, declaró que la ofensiva de Turquía en la región de Afrín, en el noroeste de Siria, ha debilitado a sus aliados de las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), lo que ralentiza operaciones y retrasará su marcha de forma indefinida.

Pero, ¿qué consecuencias podría tener su permanencia en Siria? El columnista Andréi Óntikov analizó el tema en un artículo para el periódico Izvestia.

Pese a que los estadounidenses justifican su presencia "ilegal" —no autorizada por el Gobierno actual— en Siria por la lucha antiterrorista, en realidad apoyan a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) —compuestas en gran parte por unidades kurdas— en su lucha contra Turquía, que lanzó la Operación Rama de Olivo el 20 de enero de 2018.

Según Rankin-Galloway, "la coalición [estadounidense] alcanzará sus objetivos, pero la complejidad de la situación cada vez mayor en Siria puede tener como consecuencia que las operaciones antiterroristas duren más tiempo".

Óntikov recordó que Washington también tiene previsto crear las llamadas Fuerzas de la Seguridad Fronteriza sobre la base de las FDS, que protegerían la frontera entre Siria, Turquía e Irak e impedirían la infiltración de los terroristas de Estado Islámico o Daesh —proscrito en Rusia y otros países— en el territorio de estos países. En enero de 2018, Thomas Vil, un representante de la coalición encabezada por EEUU, comentó que esta unidad podría alcanzar los 30.000 efectivos. En total, el Pentágono designó más de 550 millones de dólares para el desarrollo de este proyecto.

No obstante, la presencia de EEUU en Siria no se limita a las regiones controladas por las unidades kurdas. Así, los estadounidenses establecieron la base militar de Al Tanaf y crearon una zona de seguridad de 55 kilómetros de largo en el sur del país árabe, cerca de las fronteras con Jordania e Irak. Asimismo, EEUU ataca a cualquier agrupación —incluso las fuerzas gubernamentales sirias— si trata de cruzar la línea de seguridad estadounidense. En particular, la aviación de EEUU bombardeó a las tropas de Asad en mayo y junio de 2017.

Según afirman desde Washington, en la base de Al Tanf tiene lugar la formación de las fuerzas de la oposición siria para la posterior lucha antiterrorista. No obstante, Moscú está convencido de que en realidad se trata de una "reserva de terroristas", según las palabras del viceministro de Defensa de Rusia, Alexandr Fomín.

El responsable ruso subrayó que la formación de los terroristas "tiene lugar bajo la dirección de las fuerzas de operaciones especiales y otras unidades estadounidenses".

El columnista de Izvestia recordó que a diferencia de Irak —donde llegó por petición de Bagdad— EEUU no obtuvo el permiso oficial de Damasco para permanecer en el territorio del país árabe.

Así, en noviembre de 2017, el jefe del Pentágono, James Mattis, declaró que "la ONU, de hecho, nos permitió perseguir a Estado Islámico, así que estamos en Siria para acabar con los terroristas".

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, tachó de "ocupantes" a los estadounidenses. A su vez, Damasco declaró en un comunicado oficial que el objetivo real de EEUU en Siria era prolongar y agravar la crisis que vive el país árabe.

En diciembre de 2017, el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, informó de que los yihadistas fueron derrotados en Siria. Mientras que las tropas rusas abandonaron el país una vez concluida la operación antiterrorista, Washington no siguió el ejemplo de Moscú.

Por el contrario, EEUU creó alrededor de 20 bases militares en los territorios kurdos, según afirmó el 1 de marzo el subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexandr Venediktov.

A su vez, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, indicó que EEUU tiene previsto "violar la integridad territorial de la República Árabe" y crear una autonomía kurda en la región.

Pero, ¿cómo se pueden frenar los planes devastadores de EEUU? Según declaró a Izvestia el viceministro de Exteriores de Rusia, Mijaíl Bogdánov, es posible preservar la unidad y la integridad territorial de Siria mediante las negociaciones en Ginebra sobre la solución del conflicto sirio. En otras palabras, es necesario crear una nueva Constitución, formar un gobierno de transición y celebrar unas elecciones generales en el país.

En cuanto al problema kurdo, Rusia hace todo lo posible para ayudar a mejorar la situación. En particular, Moscú insistió en la participación de los kurdos en las negociaciones de Ginebra, además de proponer a las fuerzas políticas kurdas —entre ellas, la Unión Democrática— unirse al Congreso del Diálogo Nacional Sirio, celebrado en Sochi. No obstante, Ankara se manifestó en contra de estas propuestas.

"Tenemos que encontrar una manera de garantizar la igualdad de derechos de los kurdos en las fronteras actuales de los países donde se encuentran en vez de tratar de 'agitar' esta región, tal y como han hecho nuestros colegas occidentales durante el último siglo", manifestó Lavrov.

No obstante, Turquía no solo se opone a las medidas diplomáticas de Rusia, sino también a las acciones políticas de Washington, explicó el columnista de Izvestia. Así, la creación de la región autónoma kurda y la formación de las Fuerzas de Seguridad Fronteriza provocaron la indignación del líder otomano, Recep Tayyip Erdogan.

De este modo, EEUU se ve atrapado entre dos fuegos, ya que Turquía sigue siendo un país miembro de la OTAN, apuntó el columnista.

Según el periodista resulta cada vez más difícil para Washington dividir Siria, no obstante, no abandonará el país en un futuro próximo.