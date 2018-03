Escándalo en Israel: rabinos radicales lanzan una cruzada contra las mujeres militares

Varios soldados religiosos del Cuerpo Blindado se negaron a asistir a un curso de capacitación de comandantes porque, por primera vez, también iba a incluir a mujeres. El judaísmo rara vez permite a los hombres estar en el mismo sitio que las mujeres, cuyo contacto se considera pecaminoso.

Публикация от GIRLS DEFENSE 🔝 IDF (@girlsdefense) Июн 13, 2017 в 9:54 PDT

Le puede interesar: Las soldados israelíes muestran su lado sensual (fotos)

© REUTERS/ Amir Cohen El Supremo de Israel anula la ley que eximía del ejército a los ultraortodoxos

Para los israelíes el servicio militar obligatorio mixto es uno de los símbolos de la igualdad entre ambos sexos, aunque las mujeres militares reconocen que todavía queda mucho por hacer.

De acuerdo con la teniente mayor Anastasia, oficial de reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel, actualmente no todos los puestos están abiertos a las mujeres, aunque cada año surgen más oportunidades.

Hay unidades de combate mixtas, unidades de Inteligencia, de la Marina y de la Fuerza Aérea donde las mujeres sirven a la par que los hombres. También hay situaciones inversas: hay puestos más accesibles para las mujeres que para los hombres.

"A partir de mi experiencia en el Ejército puedo decir que si una quiere, lo puede lograr todo. Por supuesto, aún estamos lejos de la justicia absoluta pero no puedo decir que las mujeres sean percibidas como el 'sexo débil' o que no les den oportunidad de avanzar en el servicio", destacó Anastasia a Gazeta.ru.

Публикация от GIRLS DEFENSE 🔝 IDF (@girlsdefense) Янв 19, 2018 в 1:49 PST

Según Dmitri, un soldado del Ejército israelí, precisamente son chicas y no chicos las que suelen participar en el curso de comandante.

"Ponen a una muchacha vestida con ropa ajustada frente a una compañía de hombres que ya lleva algunos días en la base. Entonces se ponen a pensar en otras cosas en vez de en una rebelión. De poner a un hombre como comandante habría mucha agresividad y peleas", explica Dmitri.

Lea más: El Ejército israelí pone límites a las mujeres soldado

"De hecho, depende de ti lo que hagas en el Ejército, si vas a servir en una unidad de combate o no, si vas a volver a casa cada día o no. Si no quieres, no servirás en unidades de combate, nadie puede obligarte sin tu consentimiento", subraya la sargenta menor Anastasia.

Respecto a la actitud de las muchachas hacia el servicio militar, Anastasia asegura que no es algo que las jóvenes israelíes se planteen.

"Es como preguntarnos cómo nos sentimos respecto a la escuela. Todo el mundo se siente de la misma manera porque todos saben que irán allí. No es algo aterrador como pudiera parecer. Sabes que después del instituto vas a servir. Y eso es todo lo que hay que hacer", concluye.