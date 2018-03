Amenaza fantasma: el portaviones submarino nuclear ruso pondría en jaque la hegemonía de EEUU

Hoy en día, la red está plagada de rumores que sostienen que Rusia está creando un portaviones sumergible nuclear. Los mensajes se acompañan con la imagen de un gran submarino con un aeródromo en su parte superior, donde unos cazas modernos se están preparando para el despegue. La imagen provocó numerosos comentarios de los usuarios que se rieron del proyecto.

Sin embargo, solo es la fantasía de un artista, subraya Overchuk. Está claro que este tipo de aeródromo simplemente no permitirá que el submarino se sumerja bajo el agua ni flote en la superficie, explica.

Según Overchuk, el aeródromo debe ser aerodinámico y contornear el casco de la nave. En lugar de los cazas, es más probable que se utilicen aviones no tripulados capaces de despegar y aterrizar verticalmente. El autor señala que el Ministerio de Defensa de Rusia ya está desarrollando un dron de este tipo denominado Fazan.

Después de despegar de la plataforma, el avión gana altitud, velocidad y luego entra en el modo de vuelo horizontal habitual. Fazan puede llevar a bordo no solo equipos de reconocimiento, sino también sistemas de ataque. Su velocidad estimada es de 350-400 km/h y el rango de vuelo alcanza los 2.000 kilómetros.

"Un enjambre de drones podría atacar un grupo de naves de un supuesto enemigo, una base naval o la superficie terrestre a una distancia de 500 kilómetros", destaca el periodista.

De esta manera, los militares rusos no tendrán que gastar dinero en costosos entrenamientos para los pilotos de aviación naval. Por otra parte, el precio de un Fazan es muy inferior al de un caza moderno. Además, la pérdida de una aeronave no tripulada no se percibe como una tragedia.

Pero la principal ventaja del portaviones submarino nuclear es su poca visibilidad y la aparición repentina de aviones no tripulados de combate sobre el enemigo, opina Overchuk. "Cualquier portaviones con un grupo de naves es como una orquesta fúnebre que se oye desde muy lejos. Mientras tanto, rastrear el crucero submarino nuclear es casi imposible", comenta.

"Si este proyecto se hace realidad, Rusia se convertirá en la potencia marítima más poderosa", concluye Overchuk.