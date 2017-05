Guerra de portaviones: ¿Rusia, EEUU, China o la India?

EEUU

El portaviones de propulsión nuclear estadounidense CVN-78 Gerald R. Ford completó exitosamente una serie de pruebas y está a punto de ser entregado a la Armada de EEUU. Asimismo, no se descarta que el buque se dirija a las costas de Corea del Norte "para mostrarle a Kim Jong-un quién es el jefe de los cielos y mares".

Además, la operación del CVN-78 en la región Asia-Pacífico será un tipo de presentación de sus características actualizadas a los tres rivales principales de Washington en materia de construcción de portaviones: Rusia, China y La India.

El CVN-78 Gerald R. Ford reemplazó a los buques de la serie USS Nimitz. El portaviones tiene 337 metros de eslora y cuenta con más de 100.000 toneladas de desplazamiento. Está equipado con dos reactores nucleares, lo que le permite mantener una velocidad de crucero de 30 nudos —más de 60 km/h—. Su tripulación es de 4.500 personas.

Aunque el CVN-78 tiene el mismo casco que los portaviones Nimitz, sus capacidades técnicas son mucho más avanzadas que las de su predecesor. Así, dispone de un nuevo sistema de mando y control, la cabina de mando de operaciones aéreas ha sido rediseñada y tiene una pista de aterrizaje de mayor tamaño, lo que le permite aumentar el número de aviones a bordo en un 20%.

© REUTERS/ U.S. Navy/ Gitte Schirrmacher

Además, el portaviones está equipado con una catapulta electromagnética EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) y el sistema AAG (Advanced Arresting Gear) en la cubierta de vuelo. De esta manera, es capaz de portar 75 aviones de combate de diferentes tipos: desde los cazas polivalentes F/A-18 Super Hornet y los convertiplanos antibuque V-22 Osprey, hasta las modificaciones de desembarco del HV-22 y los cazas de quinta generación F-35C.

En el futuro se baraja incrementar las capacidades bélicas del CVN-78 al ubicar en su cubierta los vehículos aéreos de combate no tripulados Northrop Grumman X-47A Pegasus.

Washington tiene programada la construcción de tres portaviones de este tipo. Excluidos los gastos derivados de la adquisición y mantenimiento de las aeronaves, el CVN-78 le ha costado a EEUU 13.000 millones de dólares. No obstante, a juicio de los expertos, el nuevo portaviones estadounidense garantizará al Pentágono la posición dominante en las operaciones militares marítimas en todo el mundo.

China

El principal rival geopolítico de EEUU en la región Asia-Pacífico (China) tampoco se cruza de brazos. Recientemente, el gigante asiático presentó al mundo su segundo portaviones —y primero de fabricación completamente nacional—, que toma como base el proyecto soviético de los portaviones pesados 1143.6.

El buque de combate chino es muy similar al Almirante Kuznetsov ruso, que está copiado de otro portaviones ruso —Variag—, que Pekín adquirió de Ucrania en 1998. El desplazamiento del buque chino es de 60.000 toneladas, su eslora es de 304 metros y la anchura es de 75 metros. Es capaz de alcanzar velocidades de 29 nudos y puede atravesar distancias de aproximadamente 12.900 kilómetros.

Está armado con tres sistemas de artillería antiaérea Type 1130 de 30 mm, tres lanzadores de misiles antiaéreos FL-3000N y dos lanzadores de proyectiles antibuque. A presar de que su agrupación aérea todavía no ha sido formada, queda claro que será capaz de portar 24 cazas chinos J-15, además de dos helicópteros de rescate Z-9C, cuatro helicópteros de detección lejana equipados con un radar de barrido electrónico activo Z-18J y seis helicópteros antisubmarino Z-18F.

Y aunque, en comparación con las capacidades del nuevo portaviones estadounidense, el chino puede parecer poco potente, el propio hecho de su construcción implica que Pekín está a punto de resolver el problema de la creación de una flota de portaviones de pleno derecho. Esto, por su parte, se traduce en que, en un futuro próximo, el gigante asiático será capaz de representar una amenaza real para Washington.

La India

Los constructores navales indios están pisando los talones a sus colegas chinos. Así, en 2016, el país botó el portaviones 71 INS Vikrant, desarrollado en cooperación con la Oficina de Diseño rusa Nevski y la asociación de construcción naval italiana Fincatieri.

Su desplazamiento es de 37.500 toneladas, su longitud es de 262 metros y la anchura máxima de la cubierta de vuelo del 71 INS Vikrant alcanza los 60 metros. La planta de energía de la turbina de gas proporciona una velocidad de 28 nudos.

El portaviones dispone del trampolín de despegue Stobar (Short Take-Off But Arrested Recovery) y una cubierta de aterrizaje equipada con el sistema de arresto. Su agrupación aérea estará compuesta de 14 cazas polivalentes MiG-29KUB y aviones de combate ligero HAL Tejas, además de 10 helicópteros.

Según el Ejército de la India, el 50% de los equipos técnicos del INS Vikrant y el 30% de su armamento fueron creados por especialistas indios.

Este es el segundo portaviones moderno de la Armada del país. Y también, como en el caso de China, el primero de fabricación nacional. En el futuro, Nueva Delhi planea adquirir tecnologías ultramodernas para la construcción de portaviones nucleares sobre la base del proyecto ruso 23000E Shtorm.

Rusia

El portaviones ruso Almirante Kuznetsov, tras completar la operación militar en las costas de Siria, está siendo sometido a una reparación a gran escala y una modernización profunda.

