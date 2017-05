¿A dónde irán las tropas alemanas si Berlín decide abandonar la base turca de Incirlik?

Las opciones que baraja Alemania han sido examinadas por Guenadi Petrov, analista del periódico ruso Expert.

© AP Photo/ Emrah Gurel 'No entry': Turquía niega la visita de diputados alemanes a la base de Incirlik

Según el experto, que el anuncio de que Alemania pueda abandonar la base desde la que los países de la OTAN operan en la región llegue cuando las relaciones entre el país teutón y Ankara no pasan por su mejor momento no es ninguna coincidencia.

"Se quiere mandar un claro mensaje al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan: puede que Occidente se haya cansado de sus intentos por obtener concesiones a base de exigencias y amenazas", explica.

¿Por qué las relaciones entre ambos países han empeorado?

© AFP 2017/ Tobias Schwarz ¿Por qué Turquía no permitió a los alemanes visitar la base militar de Incirlik?

Fue Angela Merkel quien informó sobre la posibilidad de que Alemania abandonara la base. Se pronunció sobre esta cuestión en una conferencia de prensa en la sede de la Unión Demócrata Cristiana el 15 de mayo, justo después de que se les denegase la visita a la base de Incirlik a un grupo de diputados del Parlamento alemán.

Pero las relaciones turco-alemanas ya habían pasado antes por un mal momento en junio de 2016, cuando dicho Parlamento calificó la matanza del Imperio otomano contra los armenios de 1915 como de genocidio en una resolución. Turquía argumentó ante esta decisión que Alemania había concedido asilo a soldados turcos acusados de participar en el intento de golpe de Estado contra Erdogan en julio de 2016.

© REUTERS/ Umit Bektas Crecen las tensiones entre Alemania y Turquía

Además, Turquía hace tiempo que muestra su disgusto ante el hecho de que Alemania, a pesar de la enorme diáspora turca en el país, nunca haya manifestado su apoyo a los deseos de Turquía de ser miembro de la Unión Europea. Tampoco apoya al país otomano en la cuestión kurda.

Ante los constantes desencuentros entre Berlín y Ankara, la posibilidad de que Alemania abandone la base no debería sorprender a nadie. Si finalmente sucede, el país debe buscar alternativas.

¿Dónde podría trasladar Alemania sus bases?

Según el analista de Expert, son tres los países que podría barajar Berlín: Jordania , Chipre y Kuwait. La alternativa más probable es, para la canciller alemana, Jordania, afirma el experto.

De estas tres alternativas, la isla de Chipre parece ser la elección menos probable y conveniente.

"El país no es miembro de la OTAN y no está en la coalición internacional contra Daesh, por eso Alemania solo puede utilizar dos bases británicas en territorio chipriota: la de Acrotiri y la de Pafos. Sin embargo, la elección acarrea complicaciones políticas: Chipre no será miembro de la OTAN pero lo es de la UE, por lo que Alemania podría crear tensiones en la isla si intenta forzarla a tomar parte en la lucha contra su voluntad", reflexiona Petrov.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Alemania rechaza aumentar su misión militar en Siria e Irak

En Kuwait hay una gran base aérea estadounidense que los alemanes podrían utilizar, pero la situación geográfica del país, más lejos de Siria que otras opciones como la jordana, también juega en su contra, explica el analista.

Ante este panorama, las tres bases aéreas disponibles en Jordania son la mejor alternativa.

"La base aérea 'Rey Husein' se encuentra cerca de la frontera con Siria, en un barrio de la ciudad de Al Mafraq. Además, a las autoridades jordanas se les complace más fácilmente que a las turcas. No tienen ambiciones políticas comparables con las de Erdogan, así que la cuestión estaría en abordar el problema de los refugiados provenientes de Palestina y de Siria", concluye Petrov.

