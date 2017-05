El nuevo líder de Corea del Sur emplaza a Washington a aprender a decir 'no'

Además, quiere estrechar lazos con Pekín hasta situar a su aliado chino al mismo nivel que Washington. Entre las promesas hechas por Moon antes de las elecciones está la de restaurar la 'política de la luz solar' hacia Corea del Norte, es decir, iniciar un diálogo con la RPDC sobre su programa nuclear.

Nueva política hacia Corea del Norte

El desafío clave en política exterior para el nuevo mandatario será el problema de Corea del Norte. Respecto a este espinoso asunto, Moon Jae-in tiene la intención de producir un cambio notable en las relaciones bilaterales, expone Nikita Kovalenko en el medio Vzglyad

Si bien Moon reconoce la necesidad de sancionar a Pyongyang, también cree que este enfoque no ayudará por sí solo a lograr una solución viable al conflicto, ni tampoco contribuirá al rechazo de los norcoreanos al desarrollo de su programa nuclear. El nuevo mandatario surcoreano está seguro de que solo las negociaciones con Corea del Norte y su implicación en las transacciones económicas reducirán la tensión y persuadirán a Pyongyang de abandonar su política, excesivamente volcada en el militarismo.

Con esta actitud, Moon no puede evitar crear tensión con Washington. Todo esto sugiere que su victoria simboliza el comienzo de tiempos difíciles para la relación entre Estados Unidos y Corea del sur. Es posible que pronto se acabe el seguidismo ciego por parte de Seúl a las instrucciones de Washington, subraya el analista.

Trump ayuda a Moon sin querer

La colocación del sistema de defensa antimisiles THAAD en el país está generando mucha insatisfacción entre los surcoreanos. Si Moon cumple con sus promesas electorales, el THAAD se convertirá en uno de los principales motivos de fricción entre Corea y EEUU, aunque nunca ha afirmado de manera categórica que vaya a quitar los sistemas de la península.

No obstante, para no correr riesgos adicionales, EEUU ha acelerado el despliegue del THAAD, que originalmente estaba previsto para el verano de 2017. Sin esperar a las elecciones en Corea del Sur, el Pentágono puso en marcha los radares. Además, exigió públicamente a Seúl abonar 1.000 millones de dólares por el sistema. La rotunda negativa por parte del Gobierno surcoreano no se hizo esperar, pese a tener vínculos muy estrechos con EEUU. Es posible que con un gesto tan torpe, Trump le haya dado a Moon el empujón definitivo en los comicios de manera involuntaria, considera Kovalenko.

Asimismo, el nuevo líder no se opone a poner en una balanza la idea del intercambio que ofrece China. Se trata de congelar el programa nuclear de Pyongyang a cambio del rechazo por Seúl a los ejercicios conjuntos con EEUU y el despliegue de sistemas de defensa antimisiles. Naturalmente, esta opción no va a alegrar a Estados Unidos, ya que reduciría significativamente la influencia de Washington en la región Asia-Pacífico y, paralelamente, fortalecería la influencia de Pekín.

La lucha contra los oligarcas

Con respecto a la política interior, Moon Jae-in promete concentrar sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción —que obligó a dimitir a su predecesora—, así como en lanzar varias reformas económicas para liberalizar el mercado. De hecho, Moon se negó a gastar dinero público en una cara ceremonia de investidura y rechaza el uso del lujoso y aislado Palacio Azul en favor del más simple complejo de edificios gubernamentales.

Entre sus prioridades está la reforma de los chaeboles —conglomerados financiero-industriales de Corea del Sur bajo el control de poderosas familias—, que constituyen la base económica del país. Además, quiere intensificar la lucha contra el desempleo juvenil, la desaceleración del crecimiento económico y el aumento de la deuda pública.

