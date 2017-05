El destino de los gemelos del Almirante Kuznetsov: ¿qué fue de ellos?

Según el experto, no es necesario cambiar de manera conceptual el portaviones Almirante Kuznetsov. En el marco del futuro mantenimiento el portaviones será llevado a un nuevo nivel del sistema de control. Además, se verá reforzada el ala aérea de la nave.

© Foto: Servicio de Prensa de la Flota del Norte 'Monstruos marinos': los diez mayores portaviones del mundo

Rajmánov recordó que junto con el Almirante Kuznetsov fueron construidos cinco portaviones más. Sin embargo, el último de ellos —el portaviones Variag—, construido en los astilleros de la ciudad ucraniana de Nikoláiev en 1993, pasó a Kiev conforme al acuerdo entre los dos países. Asimismo, fue construido en tan solo un 60%.

En 1998 China adquirió el buque con el fin de convertirlo en un centro de entretenimiento con un casino flotante. No obstante, posteriormente los ingenieros del gigante asiático lo adoptaron para las necesidades del Ejército chino. El Variag recibió un nuevo nombre —Liaoning— y, gracias a él, China se convirtió en una potencia que tiene a su disposición aviación naval.

El primer portaviones pesado ruso fue el Kiev, botado a finales de 1972, apuntó el experto. Asimismo, explicó que la botadura de un buque no significa que su construcción se ha completado.

"Hay que terminar la construcción de una nave y 'llenar' su interior cuando está a flote", detalló Rajmánov.

No es un proceso rápido, y el portaviones Kiev entró en servicio cinco años después de su botadura. La construcción en los astilleros del segundo portaviones de la URSS —Minsk— se inició en 1972, pero entró en servicio de la Armada soviética tan solo en 1978.

Lea más: Avión espía de EEUU se acerca al portaviones ruso Almirante Kuznetsov

El tercer portaviones ruso, Novorosíisk, fue botado en diciembre del mismo año. Además, el mismo día se inició la construcción del cuarto buque de este tipo, Bakú, que fue renombrado como Almirante Gorshkov en 1990. El Almirante Kuznetsov es el quinto portaviones ruso, seguido por el ya mencionado Variag.

Reveses de la fortuna

El Kiev, tras haber participado en diez misiones y ocho maniobras, fue dado de baja en 1993, tras convertirse en el único portaviones ruso condecorado por su servicio militar. Entre los principales motivos de su retirada estaban los grandes costos de su mantenimiento. El buque fue vendido a unos empresarios por un precio ridículo, y luego pasó a las manos del Gobierno chino.

© Foto: Ministry of defence of the Russian Federation