Nuevas tácticas de combate aéreo: ¿por qué Rusia está creando un nuevo caza S-54?

A finales del siglo XX, la complejidad técnica de los aviones de combate alcanzó un nivel muy alto y afectó también a la infraestructura terrestre. El uso de los cazas fuera de las bases era prácticamente imposible, lo que significaba que en caso de la destrucción de varios aeródromos, los aviones se convertían en unas inútiles piezas de metal.

Además, las aeronaves grandes eran difíciles de transportar por tierra, mientras que su producción en masa llevaba mucho tiempo.

Varias oficinas de construcción de aeronaves han intentado solucionar este problema. Se trata de la creación de aviones de despegue y aterrizaje vertical, cazas capaces de despegar desde el suelo, así como la reducción del tamaño de los aviones. El Buró de Sukhoi optó por un tercer camino. Como resultado, nació el proyecto del caza ligero S-54. En gran parte, fue respuesta al programa del avión de combate F-16 estadounidense, señala el autor. No obstante, no fue la única meta.

La experiencia demostró que en los portaviones modernos caben muchos más aviones de este tipo que los cazas pesados. Además, debido a su bajo costo, el caza ligero goza de una gran demanda en los mercados extranjeros.

Caza "en el maletero"

Además de crear un caza pequeño, simple y eficaz, los diseñadores de Sukhoi se propusieron solucionar el problema de las bases ocultas. El proyecto S-54 era un intento de crear un avión que pudiera ser transportado en contenedores pequeños y que requiriera una mínima preparación para el despegue.

Caza naval ligero

Según el columnista, el uso más probable de la aeronave es su desplazamiento en los portaviones. Este aspecto se tomó en cuenta desde el principio del desarrollo del S-54.

Las dimensiones de la máquina en su proyección frontal no superan 3 por 3 m. Por lo tanto, es posible desplazar en un portaviones dos o tres veces más aeronaves de este tipo sin someter el buque a cambios graves.

Se esperaba reducir el tamaño gracias a unas alas de doble plegado, así como a través del chasis, que permitiera que la aeronave "se acuchillara" en el estacionamiento.

En cuanto al sigilo, se preveía reducir la detección por los radares gracias a una menor cantidad de piezas salientes, así como materiales absorbentes.

Futuro compacto

Los problemas financieros de mediados de 1990 hicieron congelar temporalmente el proyecto. No obstante, el caza no ha perdido su actualidad hoy en día. En las condiciones de desarrollo de la tecnología no tripulada, una aeronave de esta clase podría constituir la base para la creación de un caza no tripulado. Además, el desarrollo de los portaviones en los últimos años hace que el sector militar vuelva a la idea de un caza ligero y compacto.

La perspectiva de este tipo de caza se demuestra por el hecho de que los aviones de combate ligeros se están creando en China, y la India planea comenzar el montaje de 100 cazas ligeros por una licencia extranjera al elegir entre el F-16 estadounidense, el Gripen sueco y el MiG-35 ruso.

Además, durante la presentación del MiG-35, que tuvo lugar en enero de este año, el vice primer ministro Dmitri Rogozin declaró que la corporación rusa de construcción de aviones MiG creará un caza ligero de quinta generación. Según algunas fuentes, esta máquina tendrá solo un motor y es posible que para su creación se utilicen los desarrollos del S-54.

El escenario de una nueva guerra

Los acontecimientos en Yugoslavia, Libia y Siria han demostrado que en las guerras modernas ganan aquellos que son capaces de aumentar la potencia de la Fuerza Aérea en plazos más cortos. En particular, se trata de una organización rápida de la producción.

Esto significa que además de las aeronaves pesadas, Rusia debe disponer de aviones ligeros, cuya producción es fácil de iniciar en un período de crisis.

