Submarino nuclear ruso se deshace de sus misiles para servir a la ciencia

El innovador submarino, en vez de misiles de crucero, porta aparatos para aguas profundas no tripulados y batiscafos, así como equipos científicos especiales. Los expertos aseguran que no existen análogos directos del Belgorod en el mundo, el único submarino nuclear destinado a tareas no necesariamente militares.

"Belgorod puede ser utilizado tanto para fines militares, como para fines pacíficos. Por ejemplo, el buque es capaz de instalar cables submarinos o desplegar el sistema de seguimiento hidroacústico Garmonia. El submarino también podrá ayudar en la exploración y explotación minera de la plataforma del Ártico", declaró al diario el jefe del proyecto digital Rusia Militar, Dmitri Kórnev.

El proyecto 09852 se basa en el submarino inacabado del proyecto 949A Antei. La construcción de estos barcos soviéticos se inició como respuesta al despliegue de grupos aeronavales estadounidenses en los océanos.

El inacabado submarino despertó el interés de los marineros militares; sin embargo, no como como un 'asesino de portaviones', sino un submarino portador de aparatos sumergibles. Se decidió reconstruir el barco con el fin de convertirlo en un buque nodriza para vehículos acuáticos tripulados y no tripulados.

Se prevé instalar en el submarino un gran número de equipos especiales de buceo y cámaras de compuerta para albergar equipos sumergibles.

El barco estará equipado con un sistema geofísico que permite llevar a cabo trabajos de exploración en la plataforma del Ártico. El sistema reducirá cuatro veces los costos de investigación en espacios acuáticos de difícil acceso, independientemente de las condiciones meteorológicas y del hielo.

Además, Belgorod será capaz de construir y también realizar mantenimiento de la infraestructura submarina.

