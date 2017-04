En carne propia: testigo revela cómo vivió el bombardeo de EEUU contra la base aérea siria

Saleh, un habitante de la localidad de Shairat, ubicada cerca de la base, reveló al diario ruso Svobodnaya Pressa cómo se vivió en su pequeño pueblo el ataque de EEUU, que provocó la muerte de al menos cinco militares sirios y dos civiles, además de destruir nueve aviones de las Fuerzas Aéreas sirias.

"Yo no estaba durmiendo cuando [el ataque] empezó. Tenía que levantarme a rezar, pues era hora de la Fajr [oración matinal del Islam]. Había terminado de rezar cuando fui a ver a mi vecino. Fue entonces cuando escuché un poderoso ruido. No vi ninguna luz, pero entendí inmediatamente que era un bombardeo. El sonido era como un eco. Esto significaba que las explosiones no estaban ocurriendo cerca. En un instante, el sonido se acercó y luego se volvió a alejar. Esto se repitió en varias ocasiones".

Saleh explica que muchos hogares sufrieron daños a causa del bombardeo, los cuales perdieron sus puertas o ventanas. Asimismo, afirma que la base militar de Shairat era el objetivo principal de EEUU y que los daños a la población civil fueron accidentales.

​"Yo no creo. Nosotros simplemente no existimos para nadie, todos hacen con nosotros lo que quieren. Ellos hablan de armas químicas, pero ¿qué si allí [en la base aérea] hubiera habido de verdad armas químicas? A causa de las explosiones hubieran salido por los aires. Todos nosotros nos hubiéramos envenenado".

Al comentar la posibilidad de un nuevo ataque, Saleh señaló que eso depende más de Rusia y de EEUU, que de la propia Siria.

"Si EEUU quiere matarnos, solo Rusia puede detenerlos", sostiene.

En ese sentido, Saleh cree que es gracias a Rusia que Siria aún permanece en manos de los sirios.

"Y ahora Rusia no puede permitir que EEUU haga lo que quiere", añade.

Para finalizar, Saleh está seguro de que el futuro de Siria es de gran importancia para Moscú, ya que la desaparición de Siria sería una derrota para la potencia mundial al mando de Vladímir Putin.

"Ya he escuchado que los rusos planean instalar más armamento militar en Siria para proveer seguridad. Eso es bueno. Recientemente nuestro alcalde se reunió con algunos militares y le prometieron que pronto recibiríamos un envío con todo lo que necesitamos. Esto será suministrado por Rusia".

En la madrugada del 7 de abril, EEUU atacó con 59 misiles Tomahawk la base aérea de Shairat. De acuerdo con Washington, el bombardeo fue una respuesta al supuesto ataque con armas químicas que se llevó a cabo el 4 de abril en la localidad siria de Jan Sheijun, el cual dejó al menos 80 víctimas mortales y 500 heridos. Por su parte, las autoridades sirias niegan toda implicación en el incidente.

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.