La UE planea coordinar con EEUU y el Reino Unido la política relacionada con Rusia

"Tenemos serias diferencias con Rusia, pero no estamos intimidados (...). Esperamos que, junto con EEUU y el Reino Unido, podamos coordinar y cooperar [en la política con respecto a Rusia]", dijo Michel durante una videoconferencia organizada por el grupo de reflexión estadounidense Atlantic Council.

El funcionario europeo anunció que la UE mostrará su determinación, mantendrá la calma y defenderá sus intereses.

Michel subrayó además la existencia de "ciertas iniciativas rusas en el marco de las relaciones con Turquía, que es miembro de la OTAN, las cuales no siempre responden a los intereses europeos y estadounidenses".

El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, aseguró que Moscú estaba interesada en darle una nueva vida a las relaciones con la UE y recordó que no fue la promotora de su deterioro.

La semana pasada, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, realizó una visita de trabajo a Moscú, donde sostuvo negociaciones con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y se reunió con representantes de la sociedad civil.

Al término de su visita Borrell constató que las autoridades rusas no están interesadas en "revertir la tendencia negativa" en sus relaciones con la UE, y afirmó que "Rusia no ha cumplido con las expectativas, al no convertirse en una democracia moderna", constatando que Moscú no está dispuesto a dialogar con Bruselas sobre derechos humanos y libertad de prensa.

Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, declaró que la tarea de Borrell en Moscú "consistió en montar una flagelación pública, que estaba minuciosamente preparada", pero su plan no resultó exitoso, porque "la parte rusa propuso debatir asuntos reales, desde los problemas hasta las perspectivas de desarrollo".