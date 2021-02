Embajador: Rusia está abierta a dialogar con EEUU sobre estabilidad estratégica

"En este momento estamos esperando que los nuevos funcionarios asuman sus cargos en la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Tan pronto como lleguen las nuevas autoridades, sin duda continuaremos los diálogos", dijo el diplomático.

Antónov reconoció que están en pausa los diálogos sobre el nuevo START (Tratado de Reducción de Armas Estratégicas), que limita el arsenal nuclear de ambos países, luego de que acordaron su extensión.

"Como mínimo, quiero confirmar la intención de Rusia, sin perder un solo día, una sola hora, de continuar con estas conversaciones", añadió el embajador.

Antónov dijo también que se necesita avanzar de manera urgente en este aspecto.

"Quiero enfatizar que no tenemos tiempo para discutir, no tenemos tiempo para reñir (…) Llegó el momento de actuar. Todos nos están mirando. A cada lugar que voy, cualquier político con el que me reúno, pregunta lo mismo: "¿Qué va a pasar ahora"?", expresó el diplomático.

El nuevo Gobierno estadounidense ha reiterado que quiere negociar con Rusia un marco global de estabilidad estratégica mejorado, al tiempo que pretende mantener algunos acuerdos ya existentes sobre control de armas.

"Nos queremos apartar lo más que podamos de la política destructiva de EEUU (…) dirigida a desguazar la arquitectura de la estabilidad estratégica, compuesta de muchos tratados", afirmo Antónov.

El embajador añadió que todavía es muy pronto para encuentros cara a cara entre altas autoridades de ambos países, pero están previstas reuniones en línea entre especialistas.

El nuevo START es actualmente el único acuerdo que vincula a EEUU y Rusia, después de que Washington rompiera definitivamente, el 2 de agosto de 2019, el Tratado de misiles de medio y corto alcance (INF, en inglés).

El pacto de desarme nuclear limita los arsenales de las dos potencias a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vectores, desplegados y en reserva.

Suscrito en 2010, el convenio entró en vigor en 2011 por un periodo de diez años, prorrogable otros cinco.

El anterior Gobierno de EEUU insistía en la incorporación de China para extender el tratado más allá de 2021, algo que la nación asiática ya ha rechazado en reiteradas ocasiones.

Rusia, por su parte, sugiere la inclusión de los arsenales nucleares de Reino Unido y Francia, países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y aliados de Washington.

Vacuna contra COVID-19

Anatoli Antónov dijo que Rusia pronto podría enviar la vacuna contra el coronavirus Sputnik V para inocular a su personal diplomático y ciudadanos rusos que residen en Estados Unidos.

"Moscú ha respondido positivamente a nuestro llamado a la vacunación. Creo que tenemos una buena oportunidad de ver una vacuna aquí en un futuro cercano", dijo Antónov.

Agregó que a la Embajada también le gustaría poder ofrecer vacunas a los ciudadanos rusos que residen en Estados Unidos y llamó a ambos países a unir fuerzas en su lucha contra la pandemia.

"La parte rusa ha enfatizado repetidamente y continúa diciendo que no necesitamos una guerra de vacunas, no necesitamos una guerra entre médicos. Necesitamos cooperación. Hemos dicho muchas veces que podríamos hacer mucho más para salvar a los enfermos, para proteger a las poblaciones de Estados Unidos y Rusia si cooperamos", dijo Antónov.

El interés por Sputnik V se disparó después de que los resultados del ensayo, que fueron publicados la semana pasada, mostraron que tenía una efectividad de casi el 92% contra el nuevo coronavirus.