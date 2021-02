Rusia, expectante ante el giro de EEUU en su retórica sobre el acuerdo nuclear con Irán

La nueva Administración norteamericana, con este giro, busca tomar el toro por las astas y fulminar el legado que dejó Trump con varios acuerdos rotos, entre ellos el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) suscrito en 2015 entre Teherán y las potencias nucleares reconocidas por la ONU, más Alemania.

Los medios estadounidenses avanzaban el 6 de febrero que Biden estudiaba varias opciones para aliviar la situación financiera de Irán sin levantar las sanciones, como facilitar un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para combatir el coronavirus o firmar un decreto para volver al PAIC.

El embajador de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, Mijaíl Uliánov, aplaudió este 9 de febrero la intención de Washington de dialogar sobre el acuerdo nuclear con Irán. "Saludamos los cambios significativos, en general positivos, en la posición de Estados Unidos y estaríamos dispuestos a colaborar de forma constructiva con los estadounidenses en el marco de este acuerdo nuclear", dijo a Sputnik.

Primer paso

Si bien en las últimas semanas Washington y Teherán han declarado en reiteradas ocasiones su voluntad hacia el pacto nuclear, las dos partes aún tienen marcadas diferencias en la forma de concretarlo.

Irán insiste en que primero los estadounidenses levanten las sanciones para reincoporarse al PAIC. Estados Unidos, a su vez, insiste en que primero los iraníes deben volver a cumplir por completo sus compromisos, algunos de los cuales fueron suspendidos ante la lentitud de Reino Unido, Francia y Alemania para ayudar a eludir las sanciones norteamericanas.

El mecanismo Instex, que la Unión Europea adoptó en enero de 2019 para esquivar las restricciones hasta el momento no ha funcionado apropiadamente debido al temor de las empresas europeas a las limitaciones extraterritoriales de Washington.

Uliánov planteó contactos directos entre Estados Unidos a Irán para avanzar, pero antes se podría celebrar una reunión previa informal de todos los países signatarios del PAIC con los norteamericanos. "La participación de los estadounidenses en el acuerdo nuclear podría tener un papel estabilizador", apostilló.

Desde Pekín propusieron convocar un encuentro del grupo 5+1 y debatir una hoja de ruta para el regreso de Washington al pacto y el cumplimiento total por parte de Teherán de sus compromisos. "China sigue atentamente la evolución de la problemática y mantiene estrechos contactos con las partes involucradas", enfatizó Wang Webin, portavoz del Ministerio de Exteriores chino.

El tiempo se agota

Irán fue más allá y urgió al levantamiento de las sanciones estadounidenses contra su sector bancario y financiero antes del 21 de febrero; de lo contrario, prometió suspender el Protocolo Adicional del Acuerdo de Salvaguardias del Tratado de la No Proliferación (TNP), limitar el acceso de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a sus instalaciones nucleares y retirar las cámaras de vigilancia. El país persa aplica de forma voluntaria ese protocolo.

Ante esta vuelta de tuerca, el Departamento de Estado estadounidense avanzaba el 8 de febrero que el Gobierno de Biden no buscaba una fecha concreta para que Irán acepte la propuesta de retomar el cumplimiento íntegro del PAIC. "No estamos mirando ninguna fecha en particular, estamos buscando que Irán indique que está dispuesto a aceptar la propuesta que Biden puso sobre la mesa", zanjaba el portavoz Ned Price.

Teherán movió ficha y siempre ha cumplido sus advertencias, ahora la pelota está en el tejado de Estados Unidos y sus socios europeos para evitar un nuevo retroceso.