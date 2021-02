Pekín cataloga de manipulación suspensión por Londres de licencia del canal de TV CGTN

Anteriormente, Ofcom retiró la licencia de CGTN por no cumplir con los requisitos presentados del titular de la misma. Una investigación de Ofcom reveló que el titular de la licencia, Star China Media Limited (SCM), no era el responsable del producto transmitido y, por lo tanto, no podía ser el propietario legal de la licencia.

"Llamamos a la parte británica a que cese de inmediato las manipulaciones políticas y corrija sus acciones erróneas", subrayó Wang Wenbin en una rueda de prensa.

El diplomático destacó que la parte china se reserva el derecho a tomar represalias para proteger los intereses legítimos de los medios chinos.

"Ofcom, guiado por prejuicios ideológicos y bajo pretextos políticos, ejerce su presión sobre el canal de televisión CGTN, politiza las cuestiones técnicas, socava seriamente la existencia de los medios chinos, injiriendo en la interacción normal entre los dos países, algo a lo que China se opone", denunció el portavoz.

El representante del Ministerio de Exteriores chino resaltó que la parte británica, por un lado, elogia la libertad de prensa y, por otro lado, ignora los hechos, se mete en la labor de CGTN en el Reino Unido, lo cual es "una política de doble rasero y de una presión política" evidente.

Ofcom concluyó en su investigación del operador chino que la licencia no estaba registrada a nombre de CGTN y subraya que, en todo caso, tampoco habría obtenido el permiso para emitir en Reino Unido debido a que "está controlado por el Partido Comunista Chino".

La legislación británica exige que el control editorial de una televisión recaiga en el mismo ente que obtuvo la licencia.

La censura de las emisiones se produce en el contexto de una creciente tensión diplomática y política en las relaciones entre Londres y Pekín.

Esta semana, la BBC emitió un crítico informe de las condiciones en las instituciones de la región china de Xinjiang, con testimonios de presuntos abusos sistemáticos y violaciones de mujeres uigures.

La Embajada china en Londres acusó a su vez al Reino Unido de fabricar y divulgar informaciones falsas cobre China.