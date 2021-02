A cambiar la Constitución de Chile sin cambiar la vieja clase política

"Se trata de personas que estuvieron ligadas a la administración de este modelo y por ende tienen una alta cuota de responsabilidad en la situación que se generó en Chile de manera acumulativa durante esos 30 años, y que culminó con el llamado estallido social de octubre de 2019", señala a Sputnik el doctor en Historia Sergio Grez Toso, de la Universidad de Chile y especialista en la historia social y política de país.

Según el historiador estas son personas a las que no se les ha escuchado o no se les conoce ninguna autocrítica profunda, "un análisis sobre las causas de fondo del gran movimiento de protesta social que se viene desarrollando en Chile desde fines del año 2019".

Candidatos que aspiran a ganar las elecciones presidenciales en Chile y que recordemos se llevarán a cabo el 21 de noviembre de este 2021 para el período 2022-2026. Pero antes varias y varios deberán participar en las votaciones primarias de los distintos bloques partidarios, donde se proclamarán a los candidatos definitivos de cada coalición, donde interviene el Servicio Electora de Chile (Servel), y que están programadas para el 4 de julio de este año.

Esta elección no excluye que se hagan primarias en cada partido, en forma interna y previa a la de julio. Como ya lo han celebrado la Democracia Cristiana (DC) y el Partido por la Democracia (PPD).

Con 99% de los votos contabilizados, ya tenemos abanderado presidencial del #PPD. Felicitamos al compañero @HeraldoMunoz por su triunfo y a los otros dos contendores @vidalvocero y @JorgeTarud, que en conjunto movilizaron a más de 13 mil militantes e independientes en todo Chile pic.twitter.com/6c6JJYRMup — Partido Por la Democracia (@PPD_Chile) January 31, 2021

El @PDC_Chile ya tiene candidata presidencial!! Felicitamos a @ximerincon por su triunfo #PrimariasPresidencialesDC y agradecemos a @aundurragav por el compromiso y trabajo realizado en este desafío presidencial. Más unidos que nunca, trabajaremos por un Chile más digno y justo. pic.twitter.com/EAMlPWb3m3 — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) January 25, 2021

​Internas que dieron como candidatos a dos exministros de Gobierno, a los que se suman otros ocho exsecretarios de estado, además de exparlamentarios o diputados en ejercicio, tanto del actual oficialismo como de la oposición.

Algunos de estos proclamados por las directivas o consejos generales de sus propios partidos, sin elección interna, como el caso del exministro de Defensa del actual Gobierno, Mario Desbordes, por Renovación Nacional, la exministra de Michelle Bachelet, Paula Narváez, del Partido Socialista y del exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, quien dejó el gabinete de la cartera cinco días antes de ser investido.

🔵[POLÍTICA] Briones tras ser proclamado: “Estamos convencidos de que daremos una sorpresa”https://t.co/QiC9v0DHSL — Ex-Ante (@exantecl) February 1, 2021

Todos candidatos que buscan ganar el sillón presidencial, junto a otros nueve personeros que deben competir en las primarias de sus respectivas coaliciones. Aspirantes que, al revisar sus trayectorias y cargos, aparecen ligados a los intereses corporativos, que la ciudadanía en Chile denuncio en forma mayoritaria en octubre del 2019, y demandó que cambiaran, y que en opinión de Sergio Grez, muchos no parecen haber recogido.

"Sus declaraciones, en algunos casos, de supuesta empatía con este movimiento son declaraciones muy superficiales que apuntan a cuestiones secundarias, a errores, a excesos, a problemas que no fueron suficientemente abordados o corregidos, pero no van a las cuestiones de fondo, no son un cuestionamiento del modelo, ni mucho menos a su propio rol y al de sus respectivos sectores políticos en la administración de este modelo", detalla.

Elecciones en Chile: ¿quiénes son los candidatos oficialistas?

Respecto a la coalición política del oficialismo, que agrupa a cuatro partidos de centroderecha y derecha —Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Evópoli y Partido Regionalista de los Independientes (PRI)— y que va a primarias en julio, esta contiene a los siguientes nombres:

🔴 @desbordes es proclamado como candidato presidencial de RN‼️#ConsejoGeneralRN votó al ex timonel como abanderado para ir a las primarias de Chile Vamos.



Conoce más detalles 👇🏼https://t.co/xMBeQprzp4 pic.twitter.com/qjyMviEXRw — Renovación Nacional 🇨🇱 (@RNchile) January 23, 2021

​Mario Desbordes, fue exoficial de Carabineros y exfuncionario de Gendarmería (policía penitenciaria), fue presidente de su partido RN y diputado por el distrito 8 de Santiago, exministro de Defensa, y hoy es la carta presidencial de RN y el PRI. Sin embargo, no tendría el respaldo de todo su partido, razón por la que solicitó los consejeros que lo apoyen. "Necesito de su ayuda, no solo de su voto", señaló.

Es un político que, durante su gestión, en el periodo post estallido e incluso antes, respecto alcriticó el retiro del Comando Jungla de La Araucanía , donde algunos de sus integrantes fueron sindicados como responsables de la muerte del comunero Camilo Catrillanca

Y que como ministro de defensa manifestó algunas cuestionadas frases, "es evidente que el personal de las Fuerzas Armadas tiene el legítimo derecho a defenderse haciendo un uso racional y proporcional de los medios respecto de los que están siendo utilizados para atacarnos". Él fue uno de los firmantes del Acuerdo por la Paz y una nueva constitución, salida institucional a la crisis desatada el 18 de octubre, realizada por los partidos políticos y el Gobierno.

"Esta casta política logró reaccionar, se pudo colocar de acuerdo, se articuló y ofreció como salida a la crisis, como alternativa ante la amenaza que representaba para los sectores dirigentes de la sociedad chilena, y para ella misma como casta política, este acuerdo por la paz social y la constitución del 15 de noviembre", advierte Grez.

A pesar de la proclamación de Desbordes, algunos militantes, como el diputado Tomás Fuentes, apoyan al independiente Sebastián Sichel, quien podría presentarse como carta independiente en las primarias del sector.

Sichel, fue ministro de Desarrollo Social en la actual administración de Sebastián Piñera y luego de su salida asumió la presidencia del BancoEstado, entidad fiscal a la que renunció en busca de ser candidato a la presidencia como independiente dentro del pacto Chile Vamos.

Este exministro de Piñera, no ha estado libre de críticas, particularmente por su gestión en la entidad bancaria estatal, considerada por el sindicato de trabajadores "la más nefasta" que hayan tenido.

En el caso del partido Evópoli, esta colectividad proclamó al exministro Hacienda Ignacio Briones, a quien se le crítica que durante su gestión se negó en las dos ocasiones al retiro del 10%, a pesar de la crisis económica que estaban pasando muchas familias chilenas. La primera vez acusaba que este era "un mal proyecto", y asegura que esto genera un debilitamiento institucional "que no podemos avalar". La segunda vez que favorecía a los sectores más ricos.

Sabia ud. que nuevo proyecto de “retiro 10%”, regala al 10 % de mayor ingreso, con cargo a todos los chilenos vía no pago de impuestos, una cifra similar a lo que podría retirar el 20% más pobre? Y que regalo a 2% más rico llega a 80% de ese retiro? Vaya progresividad tributaria — Ignacio Briones (@ignaciobriones_) November 15, 2020

​Además, el exministro de Hacienda, si bien ha tenido apoyo de varios miembros del oficialismo, sin embargo, otros lo criticaron que dejara su cargo en medio de la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país sudamericano.

Respecto a la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de ultraderecha fundado por Jaime Guzmán, autor de la Constitución del 1980 durante la dictadura, este debe resolver aún si llevará a uno o dos candidatos —Joaquín Lavín y Evelyn Matthei— a la primaria de Chile Vamos. Su mesa directiva debe dirimir porque Matthei confirmó que ella desea ir las primarias del 4 de julio con Lavín, descartando participar en una primaria interna en la colectividad.

Evelyn Matthei es la actual alcaldesa de comuna de Providencia en Santiago, fue parlamentaria en tres ocasiones, exministra y excandidata presidencial contra Michelle Bachelet. Según la encuesta Plaza Pública Cadem, la alcaldesa tiene una preferencia de alrededor de 4%.

Es hija de un miembro de la Junta Militar de la dictadura, y si bien ha declarado no ser pinochetista, no dudo en defenderlo y llamar al "repudio activo a Inglaterra y España. No se van a atrever ni a salir a las calles, porque donde los vean, les vamos a plantar un huevo o un tomate", declaraba luego de la detención del dictador en Londres, a fines de los años noventa. Además, ella no habla de dictadura, "Yo le llamo Gobierno militar".

En el caso de Joaquín Lavín, es el actual alcalde de Las Condes, también fue excandidato presidencial y exministro de Educación del primer Gobierno de Sebastián Piñera, y quien, para las grandes movilizaciones de 2011, tuvo de abandonar la cartera por la presión de los estudiantes movilizados, que no querían sentarse a conversar con quien fuera un declarado pinochetista durante la dictadura.

Hoy se declara socialdemócrata, lo que muchos miembros de su sector lo consideran un discurso 'conveniente', mientras la propia Evelyn Matthei, lo tachó de 'populista' y criticó que "uno no puede decir cualquier cosa con tal de ganar un par de puntos". Por su parte, mientras que en la oposición la DC lo consideró como "oportunista".

¿Quiénes son los candidatos de la oposición?

Aunque el Partido Republicano, fundado recién en junio del 2019 y catalogado como de extrema derecha, entró en un pacto electoral con Chile Vamos para la confección de las listas de candidatos a la Convención Constitucional, la colectividad se ha declarado opositora al Gobierno de Sebastián Piñera. Su presidente José Antonio Kast, quien fue militante histórico de la UDI, diputado por ese partido, candidato presidencial, cuando obtuvo el 7,93% de los votos, y apoyó activamente la Jair Bolsonaro.

Kast, respecto a la revuelta social se ha referido a ella como "un día que nunca debió haber ocurrido", condenando el actuar poco enérgico del Gobierno y señalando que debe ser "la última vez que como país le tengamos miedo a un piño de delincuentes, la última vez que permitamos que se tomen y destruyan las calles, colegios y parques y que además dejemos que salgan impunes de su odio y destrucción".

Cerrando el Seminario de Propuestas IR 2021 @i_republicanas



Hoy juntamos a más de 400 personas, comprometidas con el futuro del país. @RojoEdwards 👏 #RecuperemosChile pic.twitter.com/AQbJMMc4Ux — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) January 9, 2021

​Por la vereda del frente del Gobierno está el Pacto Unidad Constituyente electoral creado el 30 de septiembre de 2020 para las elecciones del 11 de abril incluye las elecciones convencionales de constituyentes. Está conformado por el Partido Radical (PR), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Socialista (PS), el Demócrata Cristiano (DC), Progresista (PRO) y Ciudadanos (CIU), Partido Radical (PR).

El domingo 24 de enero se realizaron las primarias de la DC para definir su carta presidencial oficial. La disputa fue entre el exministro de Obras Públicas Alberto Undurraga y la 2 veces exministra y actual senadora por la Región del Maule Ximena Rincón, la que consiguió el triunfo con un 57,12%

Rincón ha sido cuestionada en el mundo social, por haber sido directora de la de AFP Provida entre los años 2006 y 2010. Además, fue sancionada por La comisión de Ética del Senado, con cerca de 700 dólares, por subir fuera de plazo a la plataforma de la ley de Lobby del parlamento, una reunión con Asociación Gremial de Asesores Previsionales, ocurrida el 4 de septiembre del año pasado, en medio de la discusión del segundo retiro del 10%.

Además, es una de las senadoras que voto a favor de la ley antisaqueos y antibarricadas surgida tras el estallido social y que mantiene a muchos manifestantes en prisión preventiva.

En el caso del PPD su representante fue elegido este 31 de enero, saliendo como ganador Heraldo Muñoz, actual presidente del partido y excanciller del Gobierno de Michelle Bachelet. Considerado como del ala centro del PPD, declaró en su momento que el estallido social fue "un duro golpe a la imagen y la política exterior de Chile", señalando que era lamentable y que el Gobierno no ha sido capaz de restablecer la paz social, ni responder a las demandas sociales". Fue uno de los firmantes del Acuerdo por la Paz.

Al igual que Carlos Maldonado, el exministro de Justicia del primer Gobierno de Michelle Bachelet, quién el 23 de diciembre fue oficializado por el consejo general del Partido Radical como su carta para la presidencial. Desde los sectores sociales y especialmente desde el mundo mapuche hay cuestionamiento porque fue cuando estaba a cargo del gabinete de Justicia cuando se produjeron las muertes de Johnny Cariqueo y Jaime Mendoza Collío, en manos de las fuerzas policiales chilenas, y la aplicación de la Ley Antiterrorista.

​Consultado el académico sobre la presencia de tanto exministro, señala que esto se debe a existen intereses, tanto personales como de grupo "que están indisolublemente ligados a la administración del modelo," Por tanto, no hay miopía, según él frente a la falta de una crítica profunda al sistema, porque "hay defensa de intereses, de intereses de personas, de grupos, de partidos, podríamos decir intereses de clase en la gestión de este modelo".

La ultima candidata de este Pacto es la del PS, la exministra también de Bachelet, Paula Narváez. Ella renunció a su puesto en la ONU como regional en Gobernanza y Participación Política de ONU Mujeres para Latinoamérica y el Caribe, el que asumió hace más de dos años para dedicarse a esta candidatura, que cuenta con el apoyo de la misma expresidenta.

🔴 @paulanarvaezo es proclamada como candidata presidencial del Partido Socialista de Chile. Por unanimidad, el Comité Central del #PS confirmó a la ex ministra como abanderada de la colectividad. Conoce más detalles en https://t.co/BdDXBVjFOM #PaulaPresidenta pic.twitter.com/whbWrBWWo7 — Partido Socialista de Chile (@PSChile) January 28, 2021

​Narváez reaparece en el escenario político, sin conocérsele declaraciones o participación durante el estallido social, solo en sus entrevistas recientes a diversos medios de comunicación ha señalado tener, una vez iniciadas las manifestaciones del 18 de octubre, "completa empatía, que hay que abrirse a todo esto", y recordó que ella como ministra habló "más de una oportunidad de que la desigualdad era la gran herida de Chile".

Declaraciones que para Sergio Grez, son frases manidas, sin una autocrítica real, "son absolutamente superficiales, sin ninguna profundidad, no hay un análisis de las causas profundas, de las causas estructurales, de la orientación política de estos Gobiernos de la así llamada transición a la democracia en Chile", insiste.

"Son gestos rituales banales, podría decirse en muchos casos, destinados a lograr un apoyo ciudadano que bien saben les es absolutamente esquivo".

Finalmente, la Coalición política conformada por los partidos y movimientos de izquierda pertenecientes al Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio, como Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Movimiento Unir y Fuerza Común, tienen eventuales 3 candidatos, además del Partido Humanista, entre ellos suman un exministro de Bachelet, dos parlamentarios en ejercicio, al igual que un alcalde, todos los cuales no han sido proclamados oficialmente.

HOY! HOY! HOY! A partir de las 20.00 hrs. gran twitazo nacional en apoyo a @danieljadue. Estaremos utilizando el hashtag #JaduePresidente ✊🏽🇨🇱 pic.twitter.com/2xE1AZENXW — Jadue a La Moneda (@JadueALaMoneda) January 29, 2021

​Entre los nombres que se destacan, está el de Daniel Jadue por el PC, actual alcalde de la comuna de Recoleta, irá a la reelección de su comuna en abril, pero quien se encaminaría como candidato a la presidencia. Lo cierto es que la participación de su partido en el último Gobierno de la Nueva Mayoría (2014-2018) y la abstención de sus diputados en la ley antisaqueo y antibarricadas, barricadas, han sido criticados por el parte del mundo social, por "formar parte del establishment".

El otro nombre que destaca en este sector opositor es el de Pamela Jiles, del Partido Humanista quien se sitúa con buenos resultados en las encuestas. La periodista y actual diputada es una de las candidatas con gran aprobación dentro de la oposición, y fue quien promovió activamente los retiros del 10%, votó en contra de la ley antisaqueo y antibarricadas, no estuvo de acuerdo con el Acuerdo por la Paz. Es, quizás su participación en el sistema institucional lo que sectores más radicales del movimiento social le critican.

Un sistema institucional que en palabras de Sergio Grez, ha reaccionado como cuerpo frente a las grandes movilizaciones sociales, "hay un gran Partido del Orden que se manifestó con tremenda claridad y contundencia en la madrugada del 15 de noviembre del 2019",

Un gran partido del orden que va "desde la extrema derecha hasta sectores que se dicen de izquierda o incluso de nueva izquierda", y que según el historiador fue capaz de sobrepasar sus contradicciones, al menos momentáneamente, y dieron una respuesta unificada, ordenada, planificada y muy astuta frente a la revuelta popular.

"Entonces todo lo que viene después, en este caso candidaturas presidenciales, u otras, es una suerte de subproducto de esta reacción y de esta estrategia, destinada a desviar por un callejón inocuo esta salida a la tremenda energía social desarrollada o alcanzada en la rebelión popular," concluye.