Lavrov: Rusia tiene motivos para creer que la situación con Navalni es una simulación

Rusia tiene motivos para creer que la situación del bloguero opositor Alexéi Navalni es un montaje de los países occidentales, ya que Alemania aún no ha aportado ninguna prueba de su envenenamiento, declaró el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.

"Según los resultados de estas investigaciones, no se nos ha proporcionado ninguna información que demuestre realmente la validez de las acusaciones contra las autoridades rusas. Si nos acusan, que demuestren la culpabilidad. Y si se dice: 'No voy a contar nada porque es secreto' o porque el propio paciente no lo permite, entonces tenemos todos los motivos para creer que se trata de un montaje", dijo Lavrov durante una reunión con su homóloga de Suecia, Ann Linde.

En este sentido, añadió, Rusia espera que Suecia sea transparente a la hora de proporcionar a Rusia datos sobre Navalni.

"Esperamos transparencia y honestidad de nuestros colegas suecos en este asunto", señaló el canciller ruso.

El bloguero y opositor ruso Alexéi Navalni permaneció en Alemania desde finales de agosto de 2020, donde se sometió a un tratamiento después de haberse descompensado durante un vuelo doméstico en Rusia. Más tarde, su portavoz afirmó que el bloguero había sido envenenado con una sustancia tóxica. El Kremlin lo niega y considera dicha versión infundada. El Gobierno ruso solicitó a Berlín facilitar pruebas.

Navalni fue arrestado el 17 de enero en un aeropuerto de Moscú cuando regresaba de Alemania, al día siguiente la Justicia rusa condenó al opositor a 30 días de prisión preventiva.

A Navalni se le imputan los delitos de estafa contra la empresa de productos de belleza Yves Rocher y apropiación ilícita de fondos de la maderera Kirovles. El opositor rechaza todas las acusaciones en su contra y las considera políticamente motivadas.