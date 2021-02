Un diplomático chino exhorta a EEUU a no politizar los temas comerciales

PEKÍN (Sputnik) — El diplomático chino de alto rango Yang Jiechi instó a EEUU a no politizar los temas comerciales.

"Los temas comerciales no deben politizarse y no se debe abusar del concepto de 'seguridad nacional'. Las inversiones de empresas estadounidenses siempre serán bienvenidas en China, y ambas partes deben asegurar un entorno justo, abierto y no discriminatorio para sus respectivas empresas de cada uno", manifestó Yang durante una videoconferencia con los miembros de la junta directiva del Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China.

El diplomático, que es miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), resaltó que "las mejores perspectivas de crecimiento en las dos economías más grandes del mundo traerán mayores beneficios a nuestros dos pueblos y al resto del mundo".

"China está lista para una coordinación más estrecha de la política macroeconómica y una mayor cooperación con Estados Unidos para mantener seguras las cadenas industriales y de suministro globales y mantener la estabilidad económica y financiera mundial. Sin duda, esos esfuerzos ayudarían a reactivar el crecimiento económico en nuestros dos países y en el mundo en su conjunto", dijo.