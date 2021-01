Un político alemán advierte: sin Rusia, "los europeos podríamos encontrarnos muy solos en este mundo"

Es importante restablecer las relaciones mutuamente beneficiosas entre Moscú y Bruselas, cree el político alemán y ex primer ministro del estado federado de Brandeburgo Matthias Platzeck. El bienestar de Europa en general y Alemania en particular depende de estas relaciones, opina.

Platzeck solicita empezar a trabajar en una arquitectura de seguridad conjunta con Rusia en una atmósfera de igualdad. De no ser así, Europa podría empujar al país euroasiático a estrechar sus lazos con China.

"Entonces empujaremos a Rusia cada vez más hacia la oposición y hacia China. Y si el presidente equivocado es elegido de nuevo en Estados Unidos, algo así puede suceder, entonces los europeos podríamos encontrarnos de repente muy solos en este mundo", destaca el político en una entrevista al grupo mediático RND.

Ante la pregunta de si Europa y Rusia se necesitan mutuamente, Platzeck contesta afirmativamente, aunque no todos están de acuerdo con esta opinión.

"Algunos dicen que los rusos no son económicamente poderosos y que no hay necesidad urgente de actuar. Otros dicen que los rusos deben cambiar primero y convertirse en lo que nosotros imaginamos. Ninguno de estos enfoques me parece útil. Sin Rusia no podremos resolver las cuestiones realmente importantes a las que nos enfrentamos", recalca el expresidente del Partido Socialdemócrata (SPD).

Estas cuestiones cruciales son el cambio climático, la lucha contra el terrorismo, los movimientos de refugiados, la seguridad en Oriente Medio y el desarme: todos estos problemas difícilmente podrán superarse sin Rusia, asegura.

Platzeck llama a reconsiderar la política de sanciones contra Rusia. Tras seis años de usar este modo de presión, el político llega a conclusiones poco consoladoras sobre si ha tenido el efecto deseado.

"Si se hace un balance sobrio, hay que decir: la situación política ha empeorado y no ha mejorado. Hoy nos encontramos ante un montón de cristales rotos. El peligro de una escalada militar ha aumentado masivamente. Y en el ámbito económico, ambas partes han sufrido daños considerables", pondera.

"No hay ningún océano entre nosotros y Rusia. Solo eso es razón suficiente para cuidar que la relación vuelva a mejorar", resume Platzeck en su análisis.