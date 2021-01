El Kremlin dispuesto a ser flexible en el diálogo con EEUU si respeta las líneas rojas

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, afirmó que Moscú desea fomentar el diálogo y ser flexible con respecto a Washington, siempre y cuando no sobrepase las líneas rojas.

En una entrevista con el canal Rossiya 1, Peskov señaló que "tradicionalmente Rusia aboga de forma consecuente por las buenas relaciones" con EEUU y quisiera tratarle como a un socio, "si bien no están preparados".

"Desde luego, esperamos establecer el diálogo. Un diálogo en el que habrá que dejar constancia de los puntos de divergencia, por supuesto, aunque el diálogo al mismo tiempo siempre brinda la oportunidad de encontrar ciertos elementos racionales, esas pequeñas áreas de convergencia en nuestra relación", dijo Peskov.

Una postura constructiva de Washington, a su juicio, tendrá igual respuesta por parte de Moscú.

"Si la actual Administración de EEUU está dispuesta a aplicar ese enfoque, no dudo que nuestro presidente va a corresponder", afirmó Peskov.

Para el representante del Kremlin, "la flexibilidad es el elemento indispensable en las relaciones internacionales".

"Sea bienvenida la flexibilidad, pero no el dictado o la descortesía. No estamos preparados para que sobrepasen las líneas rojas. En lo demás se ha manifestado la flexibilidad necesaria, pero no puede ser infinita", subrayó.