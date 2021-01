Japón reitera su rechazo a firmar el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares

TOKIO (Sputnik) — Japón reafirmó que no planea adherirse al Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, que entra en vigor este 22 de enero.

"No entra en nuestros planes firmar este acuerdo. Más vale seguir por otra vía, promoviendo la reducción real de las armas nucleares", manifestó el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, al intervenir en el Parlamento.

Japón, que no posee armas nucleares y es el único país que conoce su efecto por los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, vive bajo el paraguas nuclear de EEUU.

El Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado el 7 de julio de 2017, prohíbe completamente las armas nucleares y establece un marco legal para la destrucción de las reservas existentes.

La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés) anunció a finales de octubre que el acuerdo, ratificado por 50 países, entraría en vigor el 22 de enero de 2021. Hoy en día, el tratado tiene 86 signatarios y 51 Estados parte.

Los cinco miembros del "club nuclear" —China, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia— anunciaron en 2018 que no firmarían el tratado. Rusia alegó en particular que el acuerdo se había confeccionado a espaldas de las mayores potencias nucleares, representa un desarme forzado y no tiene futuro.