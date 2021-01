Trump levanta aranceles de EEUU a importaciones de aluminio de Emiratos Árabes Unidos

WASHINGTON (Sputnik) — En su último día de mandato, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió levantar los aranceles sobre las importaciones de aluminio de los Emiratos Árabes Unidos, después de determinar que no son perjudiciales para la seguridad nacional del país, según informó en un comunicado.

"He determinado que las importaciones de artículos de aluminio de los Emiratos Árabes Unidos ya no amenazan con perjudicar la seguridad nacional y he decidido excluir a los Emiratos Árabes Unidos del arancel establecido en la Proclamación 9704", dice Trump en el comunicado, emitido por la oficina de su Secretaría de Prensa.

Esta fue la última orden presidencial de Trump antes de dejar la Casa Blanca rumbo a su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida (sureste), donde llegó media hora antes de que su sucesor, Joe Biden, tomara juramento en Washington como el 46° presidente de Estados Unidos.