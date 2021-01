Alemania no presentó a Rusia los datos solicitados del caso Navalni

MOSCÚ (Sputnik) — Las respuestas del Ministerio de Justicia de Alemania sobre el caso del opositor ruso Alexéi Navalni son poco informativas y no responden las preguntas, incluidos los resultados de las pesquisas toxicológicas, afirmó la Fiscalía General de Rusia.

"Fueron examinados los materiales enviados por el Ministerio de Justicia de Alemania a la Fiscalía General de Rusia en respuesta a sus solicitudes (...) No son informativos y no contienen respuestas a las preguntas planteadas", dice el comunicado.

Agrega que, de los 15 procedimientos solicitados por Rusia, Alemania realizó solo dos, el interrogatorio de Navalni y su esposa.

En particular, no se realizaron interrogatorios de los médicos que atendieron a Navalni, no se presentaron documentos médicos, incluido el historial, ni los resultados de las pesquisas. Alemania también se negó a proporcionar los biomateriales del opositor para estudios comparativos.

"Según los materiales proporcionados, Alemania realizó un estudio toxicológico de (...) las botellas en las que supuestamente fueron encontrados rastros de la sustancia de acción neuroparalizante Novichok", señaló la Fiscalía General rusa.

Añadió que "al mismo tiempo, Alemania no presentó ninguna conclusión basada en los resultados de los estudios y ofreció aceptar todo con fe, tampoco proporcionó información sobre los expertos que realizaron la pesquisa y se negó a interrogarlos".

"Todo esto muestra que Alemania ha cumplido solo formalmente las solicitudes rusas, de hecho, sin aportar nada que pudiera arrojar luz sobre la situación en torno al presunto envenenamiento, lo que demuestra la intención de los colegas extranjeros de ocultar las verdaderas circunstancias de lo ocurrido con el fin de seguir con las acusaciones infundadas contra Rusia", afirmó el organismo.

Navalni fue arrestado el pasado domingo en un aeropuerto de Moscú a su regreso de Alemania donde había permanecido desde finales de agosto de 2020.

El pasado 20 de agosto, el opositor ruso se sintió mal durante un vuelo de la ciudad rusa de Tomsk a Moscú, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Omsk, donde los médicos lograron estabilizar su estado. Desde Rusia el opositor fue trasladado en un avión medicalizado a la clínica Charité de Berlín donde recibió tratamiento por más de un mes.

Un laboratorio militar de Alemania y, posteriormente, laboratorios de Suecia y Francia determinaron que el opositor ruso había sido envenenado con un agente tóxico del grupo Novichok, mientras que la OPAQ declaró que en el organismo de Navalni fue hallada una sustancia similar por sus características a ese agente letal pero no incluida en esa lista.

Moscú califica de infundada la versión alemana sobre lo sucedido con Navalni.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, indicó que la reacción internacional ante el arresto no es más que un ejercicio en cadena para "desviar la atención de la profunda crisis en la que se encuentra el modelo de desarrollo liberal".