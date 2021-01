"Un hueco en la historia": lo que hizo Trump con los registros de su reunión con Putin

Han observado que Donald Trump tiene el hábito de romper y tirar documentos, esta costumbre hizo que los funcionarios de la Casa Blanca que trabajan con documentos y archivos pasen horas reconstruyéndolos o recuperándolos. Associated Press considera probable que al no tener los registros completos, la presidencia de Trump "deje un hueco en la historia".

"Le dijeron que dejara de hacerlo. Pero no quería detenerse", dijo Solomon Lartey, exanalista de registros de la Casa Blanca, a tiempo de recordar que el primer documento que tuvo que reconstruir pegándolo a pedazos fue una carta del senador Chuck Schumer sobre el cierre de Gobierno.

De este hábito no se salvaron los apuntes del traductor que participó de la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin el 2017 en Hamburgo, Alemania. Según publica AP , el mandatario fue criticado por haber confiscado esos documentos, mientras los legisladores de EEUU intentaron sin éxito obtener los apuntes de otro intérprete que estaba con Trump en 2018 cuando se reunió con Putin en Helsinki, Finlandia.

No obstante, AP aclaró que el hecho de que Trump incumpla la Ley de Registros Presidenciales no lo amenaza de ninguna manera porque la ley establece que un presidente no puede destruir registros hasta que busque el consejo del archivero nacional y lo notifique al Congreso, pero esto no obliga al mandatario a seguir la recomendación del archivero. Por lo tanto, el presidente puede seguir destruyendo los registros aunque muchos de ellos sean históricos.