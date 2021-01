EEUU impone nuevas sanciones relacionadas con Irán

Los tres individuos son Ahmad Marvi y Mohammad Mokhber, ambos de Irán, y Abd al-Aziz Malluh Mirjirash Al-Muhammadawi de Irak, según el comunicado.

Por otra parte, las entidades añadidas a la lista de OFAC son Abadan Power Generation Company, Aslan Quds Razavi, Barkat Ventures, Iran Combine Manufacturing Co., Iran Mobin Electronic Development Company, Mofidrahbar Audit Firm, Quds Razavi Housing and Construction Co., Quds Razavi Mines Co. ., Quds Razavi Traditional Tile Co., Razavi Brokerage Firm, Razavi Economic Organization, Razavi Information and Communication Technology Co., Razavi Oil and Gas Development Co., Razavi Khodro Co. y Tadbir Drilling Development Company.