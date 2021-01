EEUU impone sanciones relacionadas con Irán a una empresa china y otras 15 entidades

"El sector de los metales iraníes es una importante fuente de ingresos para el régimen iraní, ya que genera riqueza para sus líderes corruptos y financia una variedad de actividades nefastas, incluida la proliferación de armas de destrucción masiva y sus sistemas vectores, el apoyo a grupos terroristas extranjeros y una variedad de abusos contra los derechos humanos, en el país y en el extranjero", dijo el Tesoro.

Las sanciones están dirigidas a Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co., Ltd. (KFCC), con sede en China, que se especializa en la fabricación de materiales de carbono, elementos clave en la producción de acero.