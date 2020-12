EEUU autoriza transacciones con la venezolana PDVSA hasta el 21 de julio de 2021

"Salvo lo dispuesto en el párrafo [b] de esta licencia general, a partir del 21 de julio de 2021, todas las transacciones relacionadas con Petróleos de Venezuela, SA (...) que serían prohibidos por (…) la Orden Ejecutiva 13835 del 21 de mayo de 2018 (…) están autorizados", dice el comunicado.

Esta licencia general no autoriza ninguna transacción o actividad prohibida por otros documentos, agregó el aviso.

Grupo ruso GAZ

Asimismo, EEUU ha autorizado un periodo para concretar transacciones con el conglomerado ruso GAZ sin recibir sanciones, que se extenderá hasta el 26 de enero de 2022, informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

"Todas las transacciones y actividades que estaban prohibidas por las Regulaciones de Sanciones Vinculadas a Ucrania que se realizan habitualmente y son necesarias [1] para vender o transferir deuda, capital, u otros activos del Grupo GAZ a una persona no estadounidense, o [2] facilitar la transferencia de deuda, capital, u otros activos del Grupo GAZ de parte de una persona no estadounidense a otra persona no estadounidense, están autorizadas hasta las 12:01 am, hora del este de EEUU [17:00, GMT] del 26 de enero de 2022", consigna el texto.