Moscú niega implicación en ataques informáticos al Tesoro de EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no tiene nada que ver con los presuntos ataques informáticos al Departamento del Tesoro de EEUU, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Una vez más, puedo negar estas acusaciones. Y una vez más quiero recordarles que fue el presidente [Vladímir] Putin quien sugirió a la parte estadounidense concertar y firmar un acuerdo de cooperación en el ámbito de la seguridad cibernética y la seguridad de la información (...) Esta iniciativa de Putin no recibió respuesta en Estados Unidos", dijo Peskov a la prensa.

Si durante meses hubo efectivamente ataques cibernéticos, y los estadounidenses no pudieron resolver el problema, entonces "no se debería culpar a los rusos tan infundadamente de todo, no tenemos nada que ver con eso", añadió el portavoz.

Algunos medios difundieron anteriormente que un grupo de piratas informáticos, respaldados por un gobierno extranjero, logró acceder al sistema del Departamento del Tesoro de EEUU y la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información y robar sus datos.

La intromisión fue tan severa que el 12 de diciembre, según el diario Washington Post, tuvo lugar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, que atribuyó el ataque a hackers rusos.