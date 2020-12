Revisionismo sin límites: EEUU 'entrega' una parte de Rusia a Japón

"Las personas que viven en las islas Habomái, Shikotán, Kunashir e Iturup pagan impuestos en Japón. Las personas que nacieron en Sajalín del Sur pagan impuestos en Rusia", dice el documento oficial. Según informó el medio japonés Hokkaido Shimbun, el requisito de nombrar a Japón como su país de origen apareció en las reglas para obtener la llamada 'tarjeta verde' —otro nombre del permiso a la residencia permanente en EEUU— ya en 2018.

El Ministerio de Exteriores ruso reaccionó al enterarse de la noticia acusando a Estados Unidos de fomentar el revisionismo. Según el organismo gubernamental ruso, "el Departamento de Estado cuestiona los resultados de la Segunda Guerra Mundial".

La disputa territorial entre la Federación de Rusia y Japón en cuanto a la soberanía sobre la parte sur de las Kuriles todavía no ha sido resuelta y ha sido la principal manzana de la discordia en las relaciones entre dos países desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Según recalcó el Ministerio de Exteriores ruso en su declaración reciente, "por decisión de 1945, las islas Kuriles fueron traspasadas a la URSS".

Es decir, ninguna parte de estas islas puede ser enajenada porque el archipiélago entero pasó a formar parte de la Unión Soviética —y Rusia es oficialmente su país sucesor— como resultado de la decisión de las potencias victoriosas a raíz de la Segunda Guerra Mundial. El Estado nipón luchó del lado de la Alemania nazi y la Italia fascista en aquella guerra, por lo tanto, tuvo que hacer concesiones territoriales a los países que ganaron en ese conflicto armado.

El nuevo primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, quien sustituyó a Shinzo Abe, declaró en septiembre que seguirá con negociaciones con Rusia en cuanto a la soberanía sobre la parte sur de las Kuriles, los que Tokio considera sus "territorios del norte". "Tenemos la intención de seguir con el diálogo para aclarar la cuestión de soberanía sobre las cuatro islas", declaró el presidente del Gobierno japonés.

En septiembre el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, declaró que la parte rusa espera que con el nuevo primer ministro Suga dos países lograrán resolver el problema de la soberanía sobre las islas en cuestión y firmar el acuerdo de paz —que no ha sido firmado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial—. Se ve claramente que Tokio y Moscú buscan puntos en común para poner fin a la disputa. El trabajo no será fácil. Pero EEUU no está interesado en que Tokio haga concesiones.

Una lección de historia

Según el artículo de Hokkaido Shimbun, los representantes norteamericanos subrayan que Washington se basa en la idea de que la parte sur de las Kuriles antes del fin de la Segunda Guerra Mundial se encontraban bajo el control administrativo de Japón y, de acuerdo con el medio japonés, EEUU hasta el día de hoy reconoce la soberanía nipona sobre dicho grupo de islas.

Además, Hokkaido Shimbun señala que las autoridades de EEUU dieron una explicación oficial para que los rusos que viven en la parte sur del archipiélago de las Kuriles sean capaces de "evitar errores al entregar las solicitudes por la visa estadounidense y para que recibiesen menos negativas". Sin embargo, está claro que esta explicación lleva consigo una connotación política también.

El Departamento de Estado de EEUU señaló que la parte norteamericana considera que 'las islas del norte' son japonesas de acuerdo con el memorando especial fechado 1956 y aplica esta definición desde hace varias décadas. El Ministerio de Exteriores de Japón al responder a la solicitud de periodistas informó que no estaba al tanto de la decisión de EEUU, según aclaró Hokkaido Shimbun.

Con toda probabilidad la parte estadounidense se refiere a la declaración conjunta de la URSS y Japón firmada el 19 de octubre de 1956 en Moscú. El documento puso fin al estado de guerra entre dos países y al mismo tiempo trató el tema de la soberanía sobre las islas. La Unión Soviética se comprometió a entregar las islas Habomái y la isla Shikotán tras la firma de un acuerdo de paz con Japón. Pero el tratado de paz no ha sido firmado hasta hoy.

A diferencia de la descripción hecha por el Departamento de Estado, la declaración conjunta solo trató la posibilidad de la entrega de dos islas a Japón y no las cuatro, es decir, Iturup y Kunashir en cualquier caso deberían seguir perteneciendo a Moscú. Resulta que los diplomáticos norteamericanos

Tras la firma del documento, Japón volvió a reclamar la soberanía sobre las cuatro islas bajo la presión de Estados Unidos y de esta manera efectivamente contradice al documento firmado con la URSS en 1956. Estados Unidos entiende la enorme importancia estratégica de las islas por lo tanto quiere que su aliado, Tokio, se haga no solo con Shikotán y Habomái, sino también con dos islas grandes, Iturup y Kunashir.

Perspectiva militar

Moscú desde hace mucho tiempo está preocupada por la posibilidad de que Estados Unidos despliegue sus fuerzas en Shikotán y Habomái una vez estas islas sean entregadas a Japón. EEUU ve a Rusia como un adversario por lo tanto parece bastante ilógico traspasar las islas al país que cuenta con la presencia de una fuerza extranjera inamistosa hacia Rusia.

La parte rusa en numerosas ocasiones confirmó que acata las cláusulas de la declaración conjunta de 1956, pero en condiciones actuales no puede entregar dos islas a Japón.

Además, en 2020 los rusos aprobaron en un plebiscito varias enmiendas a la Constitución: una de las enmiendas prohíbe la entrega de los territorios a otros países lo que hace difícil la posible entrega de dos islas a Tokio. La enmienda, al mismo tiempo, supone que el traslado es posible en caso de la demarcación de los límites con otros países.

Rusia ha estado aumentando su presencia en las Kuriles en los últimos años lo que provocó las protestas en Japón y seguramente está en contra de los intereses de Estados Unidos que se siente en la región Asia-Pacífico como si estuviera en su propia casa. El Pentágono cuenta con un contingente enorme en Japón, pero ya no está presente en Hokkaido —la prefectura japonesa que comparte la frontera con las islas en cuestión—.

Sin embargo, a pesar de que los militares estadounidenses se hubieran retirado de Hokkaido para 1970, los militares japoneses y estadounidenses llevan a cabo maniobras en esta prefectura. En la cercanía inmediata a las islas Kuriles está desplegada la Quinta Brigada del Ejército del Norte de las Fuerzas de Autodefensa de Japón que cuenta con 3.600 efectivos. La cantidad precisa de los militares rusos desplegados en las Kuriles es desconocida.

Intereses clave

Para EEUU es imperativo que Tokio reclame su soberanía sobre Iturup, Kunashir, Shikotán y Habomái porque este grupo de islas es muy importante. Para ser más preciso, en esta zona se encuentran numerosos recursos, incluido el renio, el material que se usa en los motores tanto de aeronaves como de aparatos espaciales y para otros fines. Su valor puede oscilar entre 1.000 y 10.000 dólares por un kilogramo.

Asimismo, entre las cuatro islas hay un estrecho que posibilita la salida de la Armada rusa al océano Pacífico en el invierno boreal. Las aguas simplemente no se congelan durante esta temporada, por ende, pareceen los meses invernales.

Por último, el Departamento de Estado en su documento menciona que las personas que viven en el Sajalín del Sur pertenecen a Rusia. Esta mención es emblemática ya que desde hace más de siete décadas no existe una unidad territorial de Sajalín del Sur. Esta denominación solía ser usada para referirse a la prefectura japonesa de Karafuto que dejó de existir como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.

Hoy es la parte integral de Rusia: la isla entera de Sajalín y las Kuriles son la región rusa de Sajalín. Aquí no queda claro qué intención tuvo el Departamento de Estado al recurrir a la terminología preguerra. Sajalín del Sur se marca separadamente —como un territorio con soberanía discutida— solo en los mapas revisionistas japoneses.

El archipiélago entero de las Kuriles y Sajalín del Sur pasaron a formar parte de la URSS como consecuencia de los acuerdos conseguidos durante la Conferencia de Yalta en 1945. EEUU estuvo de acuerdo con el traspaso de estos territorios a la URSS, pero después de la guerra, guiado por sus intereses del momento, cambió de opinión.