China compara su estilo de diplomacia con Simba de 'El rey león'

Hua destacó que la diplomacia china no era activamente agresiva y que el país se defendía cuando era criticado. De los que acusan a China de las tácticas del guerrero lobo, dijo: "Me pregunto si han visto la película de Disney 'El rey león'. Me pregunto cómo evaluarían a ese lindo leoncito que bajo todo tipo de sospecha, censura y ataque, creció y maduró hasta convertirse en Simba".

"¿Realmente esperamos que cuando la gente despiadadamente y sin fundamento ataca a China con palabras y escritos como lobos y tigres, China solo pueda actuar como el cordero silencioso? Cuando se trata de defender la justicia y la equidad internacional, ¿qué tiene de malo ser un guerrero lobo?", continuó la portavoz.

Así, Hua respondió a una pregunta del Beijing Daily en una conferencia de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la cobertura crítica de los medios alemanes de la agresiva diplomacia china. El periódico alemán Der Tagesspiegel había publicado un artículo titulado Guerreros lobo de Pekín: los diplomáticos de China se están volviendo más agresivos.

Se refirió a una serie de controversias relacionadas con China, entre ellas la pandemia del coronavirus y las restricciones impuestas a las empresas chinas por otros países, como EEUU.

"¿Puede alguien tener derecho a calumniar, atacar, difamar o dañar a China, pero China no puede tener derecho a decir la verdad?", preguntó la funcionaria.

El término guerrero lobo proviene de una película china del mismo nombre que muestra a las fuerzas especiales chinas luchando heroicamente contra los mercenarios extranjeros en África.

La diplomacia del guerrero lobo describe un estilo enérgico de diplomacia que supuestamente fue adoptado por los diplomáticos chinos en el siglo XXI bajo el Gobierno de Xi Jinping. A diferencia de la anterior práctica diplomática china, que había hecho hincapié en evitar la controversia y en el uso de la retórica de cooperación, la nueva diplomacia es más combativa, ya que sus defensores denuncian en voz alta las críticas a China en los medios de comunicación social y en entrevistas.