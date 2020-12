Lavrov destaca a México como socio natural de Rusia en la palestra internacional

Lavrov subrayó que Rusia y México están comprometidos con "la supremacía del derecho internacional y fortalecimiento del papel protagónico de la ONU en la resolución de problemas mundiales, el rechazo de enfoques unilaterales, la opción a favor de las vías políticas y diplomáticas del arreglo a las crisis y los conflictos".

El ministro ruso calificó como "exitosa" la cooperación entre Rusia y México en la resolución de los problemas de la seguridad global y regional, la lucha contra el terrorismo internacional, el cambio climático y el desarrollo sostenible".

"Nuestros socios mexicanos nos apoyan en los carriles tan importantes como las medidas de transparencia y fomento a la confianza en el espacio, la iniciativa de no ser primeros en desplegar armas en el espacio ultraterrestre, la seguridad informática internacional, la no glorificación del nazismo", destacó.

Rusia considera prioritario diversificar e incrementar su comercio con México, afirmó Lavrov.

El ministro ruso subrayó que México es uno de los socios principales de Rusia en América Latina, "que a lo largo de muchos años ocupa el segundo lugar en términos de intercambio comercial".

Lavrov enfatizó que las economías de Rusia y México "no se compiten sino se complementan".

Los dos países, señaló, desarrollan "proyectos de inversiones e infraestructura grandes", y destacó en este contexto "una aportación ponderable" que hacen las empresas rusas como Rosatom y Lukoil. Recordó que con la participación de Rusia se construyeron las centrales hidroeléctricas Aguamilpa y Huites.

El ministro destacó que los helicópteros de fabricación rusa, que se utilizan en México en las operaciones de rescate y en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, "adquirieron buena reputación en el mercado mexicano".

"Entre ejemplos de las inversiones mexicanas en la economía rusa se puede mencionar la compañía Nemak, que abrió en 2015 una planta de autopartes en Rusia, así como Gruma International Foods que lanzó en 2017 una planta de elaboración de productos alimenticios", afirmó.

El ministro calificó esas iniciativas de "ambiciosas e interesantes", y prometió que las autoridades rusas responderán "por todos los medios posibles".

Rusia sigue interesada en firmar con México un acuerdo de exención de visados para los viajes mutuos, aseguró Lavrov.

En enero pasado, el embajador ruso en México, Víktor Koronelli, informó que México llevaba varios meses examinando el proyecto de un acuerdo sobre eliminación de visados, propuesto por Rusia.