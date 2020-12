Un experto compara EEUU con la URSS del período tardío

A pesar de que la posición de Joe Biden se fortalece cada día más, "está claro que el propio Biden, debido a su condición, tendrá un solo periodo presidencial, con Kamala Harris como gobernante principal, a quien invitó como vicepresidenta", declaró a Sputnik el politólogo Konstantín Blojín, investigador del Centro de Estudios de Problemas de Seguridad de la Academia de Ciencias de Rusia.

"Así que podemos decir que EEUU entra en un período de turbulencias comparable al de la tardía Unión Soviética, cuando se sucedieron los secretarios generales mayores. Algo similar les está sucediendo ahora", afirmó.

Asimismo destacó que Donald Trump pierde las oportunidades de impugnar los resultados de las elecciones en varios estados de los Estados Unidos ya que muchos de ellos pueden quedar inalcanzables para las reclamaciones legales.

Según la ley de 1887, el Congreso no tiene derecho a ignorar a los votantes designados por tal o cual estado seis o más días antes de su votación general, que en 2020 está prevista para el 14 de diciembre. Por lo tanto, todas las demás demandas de Trump relativas a los resultados del recuento de votos en los estados problemáticos pierden su sentido.

"La táctica y estrategia de Trump fue la siguiente: no reconocerá la elección y no dejará de luchar. Trump no sería Trump si rindiera de inmediato. Por eso muestra a su electorado: las elecciones han sido falsificadas y sigue luchando", opinó Blojín.

Sin embargo, el politólogo subrayó que el tránsito del poder ya está en marcha.

"Está claro que el poder se desliza entre los dedos cada día, y Trump nunca ha podido utilizar toda la factura de las irregularidades electorales en su impugnación. Los republicanos lo apoyan con palabras", agregó.

Actualmente, las demandas de Trump siguen pendientes en siete estados que han declarado ganador al candidato demócrata Joe Biden: Arizona, Wisconsin, Georgia, Minnesota, Michigan, Nevada y Pennsylvania.

Uno de los candidatos aún no ha sido oficialmente declarado ganador, pero según los resultados del recuento Biden tiene 306 votos. Trump ha ganado hasta ahora 232 votos. Para ganar, el candidato tiene que conseguir 270 votos.