"Diplomacia e instituciones multilaterales fracasaron en la pandemia"

En una mesa virtual de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Landau aseguró que en la relación de Estados Unidos con México "la pandemia nos ha causado muchos problemas".

"Desde mi punto de vista, la diplomacia no ha tenido muchos éxitos notables durante esta crisis, pero eso no quiere decir que no tiene un rol importante, así como los organismos multilaterales. Francamente creo que no podemos estar dándonos felicitaciones por el éxito de las instituciones multilaterales y de la diplomacia, porque realmente para mí ha sido un fracaso total. Hemos visto que este virus comenzó en un país y llegó hasta todos los rincones del mundo", aseveró.

Por otra parte, el embajador estadounidense consideró importante enfocar los esfuerzos internacionales en la vacuna, e igualmente en crear mecanismos para evitar que una pandemia como la actual no vuelva a pasar.

"No veo que el sistema internacional, este tratando de mejorar ese sistema. No fueron esas instituciones multilaterales las que encontraron la vacuna, es demasiado doloroso para todos, nunca vimos cosas así que afectaron a todo el mundo. Tenemos cientos de maneras en que esto impacta nuestras vidas", sostuvo.

En el mismo sentido, la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Delgado, tampoco vio que exista "interés en fortalecer las instituciones internacionales" para evitar que una nueva epidemia afecte al mundo.

"Hablar de diplomacia en este tiempo nos obliga a plantear cómo hemos hecho uso de la diplomacia como una herramienta para hacer frente a esta crisis y de cómo ha impactado el modo de hacer diplomacia, cómo ha cambiado, ya que la crisis mostró la fragilidad, no sólo del sistema de salud, sino del sistema de desarrollo y vemos que la única estrategia para solucionar estos retos es la de llevar una coordinación internacional y con solidaridad", apuntó.

No obstante, Delgado explicó que en México se ha aprovechado la diplomacia exterior para salir adelante. Como muestra, destacó que a través de esta práctica se lograronde protección personal de países como Suiza, China, Dinamarca, el Reino Unido, lo cual equivalió a ayudas por 1.600 millones de pesos (80,5 millones de dólares).

Asimismo, la embajadora mexicana consideró que la tecnología y el uso de las videoconferencias ha llegado para quedarse. Al respecto, recordó que ella ya había propuesto el uso de estas tecnologías como una forma de reducir las emisiones de contaminantes al medioambiente.

Debido a la pandemia de COVID-19, la frontera terrestre entre México y Estados ha permanecido cerrada a los viajes no esenciales desde el 21 de marzo. El 19 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana anunció que esas restricciones continuarán vigentes al menos hasta el 21 de diciembre.