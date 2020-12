Venezuela respalda solicitud de Red Europea a UE de respetar resultados de parlamentarias

"La Unión Europea debe respetar el resultado de las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela. La Red Europea de Solidaridad con Venezuela entregó una petición con más de 3.500 firmas. ¡Gracias compañeros del mundo, por tanta verdad y solidaridad!", escribió el canciller Jorge Arreaza en su cuenta en Twitter.

"La Unión Europea debe respetar el resultado de las elecciones del 6D en Venezuela"

La Red Europea de Solidaridad con Venezuela entregó una petición con más de 3.500 firmas.

¡Gracias compañer@s del mundo, por tanta verdad y solidaridad! https://t.co/dNRdqplqQp — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) December 1, 2020

​Los integrantes de la Red Europea de Solidaridad con Venezuela entregaron al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) la petición: "La Unión Europea debe respetar el resultado de las elecciones legislativas en Venezuela".

En el texto, los firmantes exigieron a la UE que deje de apoyar al sector más radical de la oposición venezolana, y que respete la voluntad democrática del pueblo "de poner fin a la espiral de violencia política iniciada con la autoproclamación ilegal de Juan Guaidó como presidente interino".

La Red Europea de Solidaridad con Venezuela consideró que los comicios están apegados al pluralismo de las opciones electorales de la sociedad de ese país suramericano.

En septiembre pasado, una delegación de la UE estuvo en Caracas enviada por el Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, con el propósito de que el Gobierno de Nicolás Maduro accediera a postergar los comicios , petición que fue negada.

La UE no enviará una misión de observación, arguyendo que el proceso electoral "requiere la implementación de normas democráticas que no estaban presentes antes y que no están presentes ahora".

Por su parte, el Gobierno venezolano reiteró en octubre pasado que no admitirá injerencias o pretendidos tutelajes externos, y, en consecuencia, dijo que espera que la UE mantenga una actitud acorde con los principios que rigen el derecho internacional y se limite a cumplir un positivo y respetuoso rol de facilitación.

La Red Europea de Solidaridad con la Revolución Bolivariana fue creada en 2018 en Bruselas, está integrada por 36 organizaciones de 17 países de Europa que decidieron unirse para defender a Venezuela de los ataque de EEUU.