Bolsonaro afirma que hubo fraude en elecciones de EEUU

Jair Bolsonaro afirmó tener "fuentes de información" acerca de un supuesto fraude en las recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos. El mandatario brasileño, sin embargo, no ha presentado pruebas que respalden sus acusaciones.

Tras votar en la segunda ronda de las elecciones municipales de Río de Janeiro el pasado 29 de noviembre, Bolsonaro habló con la prensa acerca del proceso electoral en EEUU.

"Ahora, la prensa no lo divulga, pero yo tengo mis fuentes de información, no sirve de nada decirles, no lo divulgarán. Pero realmente hubo mucho fraude allí, nadie lo discute", afirmó el presidente brasileño.

Bolsonaro, quien sigue siendo uno de los pocos líderes internacionales que no ha reconocido la victoria del demócrata Joe Biden, dijo que todavía va a esperar para saludar al vencedor de las elecciones estadounidenses.

"Si [el fraude] fue suficiente para definir [la victoria] de uno u otro [candidato], no lo sé. Estoy esperando un poco más, a que lo decida su justicia electoral y tal vez la Corte Suprema al final", concluyó el mandatario de Brasil.

El discurso de Bolsonaro acerca del resultado de las elecciones de EEUU coincide con el de Donald Trump, de quien el líder brasileño dice ser cercano. El actual presidente de EEUU llegó a declarar su victoria en las elecciones del pasado 3 de noviembre y ha denunciado un supuesto fraude electoral repetidamente.

Hasta la fecha, la campaña de Trump ha sufrido más de dos decenas de derrotas judiciales en su intento de negar los resultados de la votación en EEUU. Pese a su esfuerzo, no lograron convencer a los jueces de las supuestas irregularidades electorales en estados clave para la victoria de Biden, como Michigan, Georgia, Arizona y Nevada y Pensilvania.

El ganador de las elecciones de EEUU se formalizará en una reunión del Colegio Electoral el venidero 14 de diciembre. Sin embargo, la mayoría de los estados ya han certificado el resultado que confirma la victoria proyectada de Joe Biden.

¿Estratégia para 2022?

Además de demostrar su apoyo a Trump, el discurso de Bolsonaro acerca de los supuestos fraudes electorales en EEUU podrían ser una estrategia para generar dudas acerca de la legitimidad del proceso electoral en Brasil, consideran algunos analistas políticos. En 2022, se celebrarán elecciones presidenciales en el país.

No reconocer la victoria de Biden "sirve para allanar el camino para repetir la misma estrategia, poniendo en duda las elecciones dentro de dos años, si los resultados no son de su agrado", escribió el periodista Leonardo Sakamoto.

La opinión de Sakamoto coincide con la del politólogo Christian Lynch, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ).

"Como Bolsonaro, Trump ha dicho antes que desconfiaba del sistema electoral. Ahora, vuelve a pulsar esa tecla, cuestionando el mecanismo que lo eligió para deslegitimar el resultado como si hubiera previsto un esquema para sacarlo del poder. Si es derrotado, Bolsonaro usará las mismas excusas", afirmó Lynch a la versión brasileña de El País.

Seguridad electoral en Brasil

Además de cuestionar los resultados de las elecciones de EEUU, Bolsonaro ha vuelto a decir que el sistema electoral de Brasil no es confiable. El presidente defiende que se usen votos impresos. Desde 1996, las votaciones en el país se llevan a cabo en urnas electrónicas.

"El tema del voto impreso es una necesidad, está en boca del pueblo. He luchado durante mucho tiempo con relación a esto. Y las quejas son demasiadas. No tiene sentido (...) decir que es seguro, no hay forma de probarlo. Vemos a ciberpiratas trabajar en todas partes, incluso fuera de Brasil", afirmó Bolsonaro.

En una rueda de prensa posterior a la segunda ronda de las elecciones municipales —y a la declaración de Bolsonaro—, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, el ministro Luís Roberto Barroso, dijo que si el mandatario o alguien tiene "pruebas de fraude" en las votaciones, la Corte lo investigará.