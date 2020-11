EEUU impone sanciones relacionadas con la no proliferación a 3 firmas rusas y 2 chinas

"El 6 de noviembre de 2020, el Gobierno de EEUU aplicó las medidas autorizadas Sección 3 de la Ley de No Proliferación de Irán, Corea del Norte y Siria (…) contra las siguientes entidades extranjeras identificadas en el informe presentado de conformidad con la Sección 2 de la Ley ", dice el texto.

Las sanciones están dirigidas a las compañías rusas Aviazapchast, la sociedad anónima Elecon y Nilco Group, así como a las chinas Chengdu Best New Materials Co Ltd. y Zibo Elim Trade Company, Ltd.

El Gobierno de EEUU prohíbe realizar ventas, compras o asistencia a estas entidades, sus subsidiarias o sucesoras por dos años.

El Departamento de Estado explicó que la normativa prevé sanciones a entidades e individuos extranjeros por la transferencia o adquisición de bienes, servicios o tecnología controlados a Irán, Siria y Corea del Norte, o que puedan contribuir de alguna otra manera al desarrollo de armas de destrucción en masa o sistemas de misiles de crucero o balísticos.

A su vez, el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoli Antónov, dijo que la última ronda de sanciones estadounidenses contra entidades rusas es "ilegítima y discriminatoria" y no contribuye a normalizar las relaciones bilaterales.

"Este es otro paso discriminatorio de Washington que utiliza las sanciones como un instrumento clave para perseguir sus objetivos de política exterior; obviamente, un enfoque tan contraproducente no contribuye a la normalización de las relaciones Rusia-Estados Unidos", afirmó Antónov.