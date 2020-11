¿Para qué envía EEUU sus bombarderos estratégicos a Oriente Medio?

“El objetivo principal del traslado de los B-52H Stratofortress a Oriente Medio es asustar a Irán, una especie de insinuación a los países de la región sobre un posible uso de armas, a pesar de los planes para reducir el contingente militar", dijo Krámnik al diario Kommersant.

El experto opina que a pesar de que estos aviones están en servicio desde el 1955, siguen siendo la herramienta principal del Comando estratégico de EEUU en tiempo de paz.

“El alcance del vuelo global [teniendo en cuenta el reabastecimiento de combustible en el aire] y la gran carga de municiones de los misiles de crucero hacen de estos aviones un arma perfecta para el primer ataque en conflictos locales”, enfatizó.

El 22 de noviembre el Mando Central del Ejército estadounidense (Centcom) informó sobre el envío de bombarderos estratégicos B-52 a Oriente Medio para "contener la agresión y tranquilizar a los socios y aliados de Estados Unidos". Es la primera vez desde principios del año que EEUU traslada bombarderos de largo alcance a esta región.

En aquel entonces seis aeronaves B-52H Stratofortress fueron trasladados a la base militar en la isla Diego García en el Pacífico que se ubica a unos 3.700 al sur de Irán. Tal desplazamiento empezó una semana después de que durante una operación especial en el aeropuerto de Bagdad fuera asesinado el general iraní Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds que forma parte de la Guardia Revolucionaria de Irán. En ese momento Irán y EEUU estaban a un paso de un conflicto armado abierto.

Sin embargo, en marzo, Washington empezó a retirar gradualmente su contingente militar de Oriente Medio. El 17 de noviembre de 2020, el secretario interino de Defensa de EEUU, Christopher Miller, anunció planes para reducir el número de tropas estadounidenses en Afganistán e Irak a 2.500 en cada país para el 15 de enero.

No obstante, a pesar de la reducción de tropas, EEUU planea seguir ejecutando presión sobre Teherán, al menos, mientras la Administración Trump permanezca en la Casa Blanca.

En una entrevista exclusiva con Al Arabiya, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, dijo que su país continúa sus esfuerzos para lograr la paz en la región, dada la amenaza que representa Irán. También agregó que Estados Unidos seguirá defendiendo sus intereses, así como los intereses de sus aliados en la región, de la "amenaza iraní".

Según Pompeo, los "esfuerzos" de EEUU hicieron que la influencia iraní en Oriente Medio "este disminuyendo". En una entrevista a Jerusalem Post Pompeo señaló que Estados Unidos todavía está considerando varias opciones para presionar a Irán además de las sanciones. "No hay razón para que algo cambie hoy o mañana", enfatizó.

De este modo, el periódico The New York Times, citando fuentes fidedignas, informó que no hace mucho tiempo Donald Trump discutió la posibilidad de atacar una instalación nuclear de Irán pero fue convencido por sus asesores de que tal ataque podría convertirse en un conflicto más amplio.