Una empresa china utiliza la imagen de Pablo Iglesias para vender una alarma antirrobo | Fotos

"Sistema de alarma inalámbrico con 32 melodías que integra función de bienvenida, antirrobo, timbre y luz de noche". Así describe la compañía china KERUI su alarma Split Welcome en el popular portal de comercio electrónico Amazon, donde se apropian de la imagen de Pablo Iglesias para vender su artículo.

mira me meo que han usado una imagen de Pablo Iglesias para anunciar alarmas antirrobos en China pic.twitter.com/vImFpbniNu — Patu Coello (@Paatu7) November 20, 2020

Para promocionar su alarma han utilizado la imagen de Pablo Iglesias como si de un intruso se tratara. En la fotografía, se puede ver al vicepresidente segundo del Gobierno español, Pablo Iglesias, sonriendo mientras entra por una puerta que tiene instalado el sensor del movimiento. Al mismo tiempo, unos niños se giran para mirarle.

En realidad, la imagen escogida para su publicidad fue, que presentó Ana Rosa Quintana en Telecinco el año 2016, en el que niños de 5 a 12 años hacían preguntas y entrevistas a los principales candidatos a la presidencia en la campaña de las elecciones del 26 de junio de 2016.

Tras la polémica, la compañía podría haber eliminado su producto de Aliexpress, donde en un principio se confirmó por diversos medios españoles que lo vendían, pues al acceder al enlace salta un aviso confirmando que "esa página no existe" . No obstante, el artículo junto a la imagen se puede seguir encontrando en otros portales como Amazon a un precio de 26,99 dólares, aunque por el momento no se entrega a países como España.

"Al menos no es publicidad engañosa", dice un usuario en Twitter que, como otros muchos, no han tardado en comentar la noticia:

HAN BORRADO EL PRODUCTO ESTE QUE ERA UNA ALARMA INFRAROJOS DONDE HABIAN PUESTO AL PABLO IGLESIAS ENTRANDO EN UNA CASA AJENA. ES QUE ERA BUENISIMO, JODER. IBA A HACER UN MEME CON ESA IMAGEN PERO YA NADA. pic.twitter.com/lhgYWphsQU — ❄ 🇸 🇦 🇰 🇺 ❄ 🌊𝑻𝒂𝒓𝒕𝒂𝒈𝒍𝒊𝒂🌊 (@SakuHeli0s) November 20, 2020

Una empresa China de Alarmas,

Kerui,ha utilizado la imagen de @PabloIglesias sin su permiso.

La utilizan como si fuera la persona que hay que protegerse.

Más bien es @PabloIglesias la mayor alarma de este País que detecta a los ladrones.👊💕 pic.twitter.com/4JehnWkxP2 — Mia🔻 (@MiaLorca) November 20, 2020

La estrategia de marketing de una empresa de alarmas china: Pablo Iglesias asaltando una casa....Que buen ojo tienen estos chinos..!!😂😂😂😂 pic.twitter.com/VJrDPdaoOm — Oscar Santos Fdez. (@kabooscar) November 20, 2020