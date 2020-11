La "miopía" de EEUU: ¿son incompatibles América Latina y el neoliberalismo?

La ineficacia del neoliberalismo

Lo que se demuestra en América Latina en el siglo XXI es la incapacidad de gobernar por parte de los gobiernos neoliberales en múltiples dimensiones, aseguró Serrano Mancilla, también director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

"Tienen una gran incapacidad en dar estabilidad política, institucional y democrática, en administrar lo económico tanto desde la perspectiva macro —el desequilibrio macroeconómico, por ejemplo, de Macri—, como desde la perspectiva más microeconómica, cotidiana —las dificultades económicas que ha estado sufriendo el pueblo chileno durante tanto tiempo antes y después de la pandemia o el caso de Lenín Moreno en Ecuador—", dijo el economista en declaraciones a la agencia.

Según el analista, existe la necesidad de "plantear encima de la mesa la ineficacia de los modelos neoliberales para dar seguridad jurídica, social, económica e institucional a cada país donde administren".

Serrano Mancilla observó que los ciclos neoliberales son muy cortos en muchos países de Latinoamérica: el caso de Lenín Moreno, el de "la presidenta golpista Áñez en Bolivia, donde generó un empobrecimiento masivo en cortísimo plazo con desequilibrio macroeconómico", el caso argentino con Macri que "demostró tener incapacidad para administrar también la cuestión económica".

"Es una razón importante para plantear que hay una explosión del modelo neoliberal que impide tener opciones de estabilidad en mediano plazo", dijo el economista.

En ese sentido, la ciudadanía demanda cosas distintas, indicó Serrano Mancilla y agregó que "es el caso boliviano, el chileno con la aprobación del plebiscito, es el caso mexicano con el final del modelo neoliberal y el argentino".

"La ciudadanía que padece las consecuencias de los modelos neoliberales en esta administración incapaz, ineficiente y desequilibrada, finalmente acaba reivindicando otro tipo de proyectos políticos de propuestas políticas más inclusivas donde se garanticen unos mínimos derechos sociales, unas condiciones salariales básicas, mayor estabilidad institucional, política y democrática".

"Si uno mapea las dos décadas que llevamos en América Latina ha habido más años de gestión antineoliberal precisamente porque la ciudadanía lo quiere", analizó el economista.

La miopía de Estados Unidos

Mientras tanto, Estados Unidos, cuyas directrices siguen los regímenes de turno en la región, no quiere entender que sus leyes neoliberales no funcionan en América Latina.

"El principal problema es que EEUU ha dejado de entender lo que ocurre en el interior de la región. Se mira todo desde otra episteme, otro contexto y otra historia", comentó Serrano Mancilla.

Para el analista, "es un error y es la base que explica el poco conocimiento que existe en EEUU, pero también en Europa y en otras partes del mundo" de los procesos que suceden en Latinoamérica.

"EEUU tiene hoy en día una cierta miopía política respecto a lo que ocurre en la región. No logra entender que, por ejemplo, en Bolivia hay una mayoría a favor del proyecto del MAS. (…) No logra entender cómo en Ecuador el correísmo como identidad política va más allá de infinitas cuestiones o no logra entender cómo en Argentina hay una mayoría progresista que no comulga con los principios neoliberales, no está de acuerdo con injerencias", explicó Serrano Mancilla.

Otro aspecto que EEUU desconoce, de acuerdo con el director del CELAG, es el valor que tienen los principios de la soberanía para la mayoría de los ciudadanos latinoamericanos.

"Es una de las explicaciones de que hoy en día EEUU y los Gobiernos que surgen de allá tengan dificultad para gestionar una relación cordial y correcta con la región precisamente porque ignoran muchas de las circunstancias políticas y las demandas sociales que existen en el pueblo latinoamericano", evaluó.

Un modelo hegemónico global sin cimientos sólidos

Al mismo tiempo, la crisis del COVID-19 ha puesto al descubierto "muchas fallas y debilidades del modelo hegemónico global".

Según el analista, la pandemia demostró la necesidad de tener soberanía de los países en la producción de bienes básicos, en particular, de las mascarillas.

El modelo actual le ha estado dando relevancia a los asuntos que en realidad no son tan importantes.

"La importancia se les venía dando a los índices bursátiles del país y nos habíamos olvidado de que hoy en día es más importante el índice de camas disponibles de la unidad de cuidados intensivos en la región", indicó.

Serrano Mancilla señaló que en muchas políticas neoliberales a nivel global, la ciencia de sanidad había sido olvidada.

"Se habían preocupado más de desarrollos científicos en tecnología de punta de los celulares que pueden ser necesarios, útiles e interesantes siempre y cuando anteriormente se tengan unos mínimos muy elevados de garantía de la ciencia en favor de una mejor salud y desarrollos científicos para garantizar la vida de esta humanidad", subrayó el economista.

Lo que ha hecho el coronavirus y la pandemia es "ponerle una lupa a todas estas fallas orgánicas que tenía el modelo global".

"Es un modelo económico que en el primer momento que llega una complicación, como esta pandemia, se cae, es decir, no tiene los cimientos sólidos para sobrevivir a un vendaval. Esto demuestra que estamos frente a modelos económicos con raíces muy débiles. Esto es preocupante y es lo que hoy en día se está poniendo en discusión", enfatizó.

Sin embargo, "no podemos decir que la pandemia acabe con el modelo capitalista neoliberal, pero sí lo pone en mayor tensión y al menos se construyen propuestas alternativas", concluyó el doctor Alfredo Serrano Mancilla.