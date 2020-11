Si Melania deja a Donald, ¿cuánto le costará al exmandatario?

Aunque los detalles del acuerdo prenupcial de los Trump, por supuesto, son secretos, se dice que es una fuente de debate en los círculos legales.

Así,del bufete de abogados de Nueva York Aronson Mayefsky & Sloan reveló a la revista Town and Country que habría recomendado un acuerdo de control de títulos.

Este acuerdo "deja muy claro que, en caso de divorcio, todo a su nombre será suyo y todo a nombre de ella será de ella. Los multimillonarios tienen estructuras de activos complicadas. Tienen sociedades ficticias, LLCs, inversiones en otras compañías, y es muy, muy complicado", explica Stambleck.

Agrega que a Melania probablemente se le permitiría conservar cualquier joya que le haya regalado durante el matrimonio.

Por su parte, Jacqueline Newman, socia gerente de Berkman Bottger Newman & Rodd, cree que Melania sería la principal cuidadora de su hijo en común, Barron, y podría conseguir mucho dinero para cuidarlo.

"Mi suposición es que ella obtendría los derechos de custodia primaria y él tendría acceso siempre que estuviera en la ciudad", comenta Newman. También supone que Melania obtendría una importante suma de dinero que le permitiría mantener el estilo de vida al que está acostumbrada: "él probablemente tenía una buena idea de qué tipo de estilo de vida estarían viviendo, así que me imagino que el pago sería bastante generoso".

¿Podría Melania haber renegociado las condiciones?

Sin embargo, un libro sobre la ex primera dama afirma que usó la victoria electoral de su marido en el 2016 para renegociar las condiciones de su acuerdo prenupcial. La reportera de The Washington Post Mary Jordan en su libro The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (El arte de su acuerdo: la historia no revelada de Melania Trump) recuerda que Melania no se mudó a la Casa Blanca de inmediato, aparentemente para que Barron pudiera terminar el año escolar.

Sin embargo, Jordan afirma que en realidad la mujer quería negociar para su hijo oportunidades financieras y de herencia iguales a las de los cuatro hijos mayores de Trump.

Las dos primeras esposas de Trump también tenían acuerdos prenupciales, pero ambas los impugnaron con éxito. Su primera esposa, Ivana, obtuvo 14 millones de dólares del empresario y otros 650.000 dólares al año para manutención de los hijos. También consiguió un apartamento en Nueva York y una enorme mansión en Connecticut.

Su segunda esposa, Marla Maples, recibió mucho menos, alrededor de 2 millones de dólares.