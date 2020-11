El último regalo de Trump, ¿una estrategia para hundir a Irán y Biden?

El gran paquete de sanciones de EEUU contra Irán está siendo preparado de manera conjunta con Israel y algunos países del Golfo, según las fuentes del portal Axios, quienes aseguraron que cada semana se anunciarían sanciones contra Teherán hasta el 20 de enero, día en que se posesionará al próximo presidente.

Según publica Axios , las sanciones estarán relacionadas con el programa de misiles balísticos, la supuesta vinculación a organizaciones terroristas y violaciones a los derechos humanos de los iraníes con el fin de impedir que la Administración Biden retorne al Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) y dejar a Irán sumido en un mar de sanciones.

© REUTERS / Carlos Barria Advierten en EEUU del peligro sin precedentes de los últimos días de Trump en el poder afirmaciones de un supuesto fraude y echando por tierra su plan de acudir a los tribunales para disputar los resultados de los comicios.

"Esto demuestra que Trump reconoce la victoria de Biden y su propia derrota (…) En cuanto a la política exterior, no es un secreto que la Administración Trump es percibida en el mundo como la más proisraelí. Trump tuvo serios dividendos políticos y contó con su apoyo. Este apoyo le conviene porque tras dejar el cargo presidencial podrá contar con él en caso de que se presenten acusaciones en su contra. Pero la cuestión es si estas expectativas se cumplirán o no. Por ahora no tiene otra opción", analizó.

El experto también planteó la duda de que la próxima Administración desee retornar al acuerdo nuclear iraní, pues eso solo se sabrá meses después de la toma de posesión del próximo presidente.

"Todo dependerá de la futura Administración estadounidense, pero en cualquier caso será mucho menos antiiraní que la Administración Trump", dijo Salin.

© REUTERS / Jeenah Moon ¿Cambiará la presidencia de Biden la política de EEUU en Oriente Medio?

Abrams también viajará a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. En los próximos días, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, tiene previsto llegar a Israel, y es posible que visite otros países de la región.